Tuffi dalle grandi altezze, torna l’appuntamento internazionale di Polignano a Mare. Oggi e domani le gare in Puglia, nell’ambito dell’edizione 2019 del Red bull cliff diving. Sono 24 gli atleti in gara, fra cui l’italiano Alessandro De Rose. Dieci le donne. Per loro, altezza 21 metri. Per gli uomini 27.

(foto home page: repertorio)