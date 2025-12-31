Di Nino Sangerardi:

La Giunta comunale ha ratificato lo schema di Accordo con il Centro Nazionale delle Ricerche-Centro Interdipartimentale Scienza delle Città(CISC). Oggetto dell’intesa : la concessione in comodato d’uso gratuito di spazi presso la Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera (CTEMT) nell’immobile ex Ospedale San Rocco.

Comune e CNR proseguiranno le attività congiunte già previste nel Protocollo stipulato tra i medesimi soggetti in data 12 giugno 2018.

Il CNR richiede la disponibilità dello spazio dedicato, nell’ambito del progetto CTEMT, al Laboratorio del Gemello Digitale nelle more della costituzione del CISC ove intende costituire una sede materana del Centro denominata Centro Interdipartimentale Scienza delle Città – Ma. In tale luogo verrà impegnato il personale del CNR per la prosecuzione delle mansioni sviluppate nella CTEMT e per la ricerca di nuove progettualità di comune interesse.

Il Comune della Città dei Sassi, tra l’altro, s’impegna a ospitare il CNR presso lo spazio inerente il Gemello Digitale , a provvedere alla manutenzione straordinaria e ordinaria dei locali, a consentire al CNR di effettuare tutti gli interventi che si rendessero necessari per lo sviluppo dei vari programmi comuni, a favorire l’accesso temporaneo di laureandi, assegnisti di ricerca, dottorandi e borsisti come individuati da comunicazione del Responsabile del CNR.

Il Centro Nazionale delle Ricerche s’impegna, tra l’altro, a provvedere alle spese per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e a quelle relative ai progetti da realizzare, a mettere a disposizione le proprie attrezzature e il proprio personale per la messa in opera delle ricerche, a supportare il Comune nella individuazione di opportunità e finanziamenti coerenti con i rispettivi ruoli, a svolgere manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle attrezzature di proprietà del CNR.

Quanto dura l’Accordo tra Comune di Matera e Centro Nazionale delle Ricerche?

Tre anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo d’intesa tra le Parti.