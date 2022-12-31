Alle nove e mezza di stasera ora italiana, dieci e mezza in Ucraina, la partenza dell’autobus da Kiev. Arrivo, alle nove di sera del 2 gennaio a Bari.

La notte di capodanno per Paolo Chiafele, salumaio di Martina Franca che risiede nella capitale ucraina, è in pullman. Torna in Puglia dopo due mesi trascorsi a Kiev. Solo bus e treni riescono a partire dalla capitale che come tutto il Paese è bombardata, stasera proprio a Kiev è stato colpito un albergo che fra l’altro è vicino alla stazione dei bus.

Notte di San Silvestro a Kiev e nel resto dell’Ucraina? Coprifuoco. Come ogni notte da più di dieci mesi.