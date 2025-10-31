Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 13 per undici ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali, con quantitativi cumulativo moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia centrale, con quantitativi cumulati deboli o
puntualmente moderati specie su Puglia centro-orientali.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.