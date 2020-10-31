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4 Maggio 2026
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Rt Puglia: 1,65 Indice di trasmissibilità corona virus

31 Ottobre 2020
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Tutte le regioni oltre quota 1. Undici di esse fra 1,5 e 2. La Puglia è a 1,65. La situazione peggiore è quella del Piemonte: 2,16.

L’indice Rt riguarda la trasmissibilità del.corona virus: quante persone vengono contagiate sa un contagiato. I dati diffusi da ministero della Salute e Istituto superiore di sanità pongono dunque la Puglia fra le regioni nello scenario 4. Quello del propagarsi dell’epidemia fuori controllo e con la necessità di maggiori restrizioni. Allo scenario 4 si sta avvicinando la media nazionale, cosa che farebbe prospettare un lockdown. La data-chiave per nuove pesanti decisioni pare quella del 9 novembre.


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