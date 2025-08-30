Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Domenica 31 agosto, inizio show previsto per le ore 21, sarà la notte della bellezza universale, la notte della proclamazione di Miss Universe Italy 2025. Nella storica ed affascinante cornice di “Villa Cafiero”, dimora ottocentesca situata a San Ferdinando di Puglia (Bat), è tutto pronto per la passerella delle 21 concorrenti, più una Miss “Fan Vote” che proviene dalla scelta della giuria popolare telematica, che si contenderanno fascia, corona e diritto a rappresentare l’Italia alla finale internazionale di Miss Universe 2025, kermesse che si disputerà a novembre in Thailandia. Operativa da giorni la macchina mass mediatica della finale nazionale italiana, con aggiornamenti costanti sui social media, foto-reportage, speciali e servizi sul beauty contest trasmessi soprattutto in rete e sui canali ufficiali di Miss Universe Italy. Un vero e proprio evento vetrina, che vede protagonisti tra l’altro, tanti volti noti della tv e dello spettacolo.

Questo l’elenco delle finaliste Miss Universe Italy 2025

La prima a guadagnarsi la passerella e lo show finale è stata la “fan vote” 2025 Clarissa Migliaccio, bellezza scelta dal popolo della rete. Queste invece le altre 20 finaliste: Serena Sestini, Catalina Jacob, Angelica Pedaci, Salomè Rosario, Andrea Zanettin, Stefania Sorrentino, Faddya Troisi, Giada Folcia, Eleonora Terrazzino, Serena Caredda, Emma Veritti, Rayssa Perano, Silvia Possidente, Lucilla Nori, Sofia Della Valle, Yasmine Sekrouf, Rebecca Tulino, Martina Bevilacqua, Daphne Lecca, Anna Forlin.

Lo show Finale di Miss Universe Italia 2025

La serata finale invece si svolgerà domenica 31 agosto a Villa Cafiero, vedrà alla conduzione Samuel Peron, volto noto della televisione italiana, amato dal grande pubblico come ballerino del programma Ballando con le Stelle su Rai 1, artista poliedrico capace di spaziare tra danza, recitazione e conduzione. Ospiti speciali della serata saranno Silvia Mezzanotte, straordinaria interprete che incanterà il pubblico con la sua voce meravigliosa, e il soprano internazionale Carly Paoli, che ha calcato i palchi più importanti al mondo, duettando con artisti di fama internazionale come Andrea Bocelli, Josè Carreras, Rod Stewart, definita da Papa Francesco “la voce di un angelo”. Nella commissione giudicatrice saranno presenti le modelle ed influencer Virginia Stablum, già Miss Universe Italy 2022, Alba Vejseli, conosciuta in Italia per essere stata Madre Natura in Ciao Darwin 8, Viviana Vizzini, modella, influencer e showgirl, già Miss Universe Italy 2020, lo stilista ufficiale di Miss Universe Italy Erasmo Fiorentino e Pablo Art director di Gil Cagnè. I principali appuntamenti saranno quelli dedicati ai tre preliminary events del concorso: “Swimsuit“, una frizzante sfilata in costume da bagno, “Evening Gown“, un elegante défilé in abito da sera e “Interview“, il colloquio delle finaliste con la commissione.

La Miss Universe It 2025 sarà Ambasciatrice d’Italia

La vincitrice dell’edizione 2025 di Miss Universe Italy, avrà l’eccezionale opportunità di rappresentare l’Italia nella prestigiosa finale di Miss Universe, che si terrà, come detto si terrà a novembre in Thailandia. Sarà un momento straordinario per celebrare la bellezza e la cultura italiane a livello globale.

Il Concorso più inclusivo del pianeta

Miss Universe Italy non celebra solo la bellezza, ma anche la personalità, la cultura, lo stile e l’eleganza delle concorrenti. Questo concorso contemporaneo unisce la ricerca del bello alla produzione di contenuti multimediali creati dalle stesse concorrenti, che si mostrano nella loro vita quotidiana. Eleganza e innovazione si fondono, creando un’immagine fresca e moderna rispetto ai tradizionali beauty contest. L’aspetto più importante di Miss Universe® è la sua inclusività: è un’organizzazione aperta a mamme, donne incinte e sposate, che celebra la diversità culturale e aiuta le donne a realizzare i propri obiettivi attraverso esperienze che costruiscono fiducia in se stesse e creano opportunità di successo. L’esperienza Miss Universe permette quindi alle donne di sviluppare fiducia e perseguire le loro ambizioni, spianando la strada verso il successo personale e professionale.