Il girone più difficile è capitato al Milan. Meglio è andata al Napoli, meglio ancora all’Inter ed alla Lazio.
Girone A-Bayern Monaco, Manchester United, Copenhagen, Galatasaray
Girone B-Siviglia, Arsenal, Psv Eindhoven, Lens
Girone C-Napoli, Real Madrid, Braga, Union Berlino
Girone D-Benfica, Inter, Salisburgo, Real Sociedad
Girone E-Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio, Celtic Glasgow
Girone F-Paris Saint Germain, Borussia Dortmund, Milan, Newcastle
Girone G-Manchester City, Lipsia, Stella Rossa, Young Boys
Girone H-Barcellona, Porto, Shaktar Donetsk, Anversa
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Lutto nel calcio mondiale. È morto Jan Jongbloed, portiere della nazionale olandese anni Settanta, quella del calcio totale. Parlava senza guanti, fra le altre cose.