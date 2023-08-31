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Milan, sfide a Donnarumma e Tonali. Napoli con il Real Madrid, Lazio con l’Atletico, Benfica-Inter GIRONI Champions League, sorteggio. Lutto nel calcio: morto Jongbloed

31 Agosto 2023
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Il girone più difficile è capitato al Milan. Meglio è andata al Napoli, meglio ancora all’Inter ed alla Lazio.

Girone A-Bayern Monaco, Manchester United, Copenhagen, Galatasaray

Girone B-Siviglia, Arsenal, Psv Eindhoven, Lens

Girone C-Napoli, Real Madrid, Braga, Union Berlino

Girone D-Benfica, Inter, Salisburgo, Real Sociedad

Girone E-Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio, Celtic Glasgow

Girone F-Paris Saint Germain, Borussia Dortmund, Milan, Newcastle

Girone G-Manchester City, Lipsia, Stella Rossa, Young Boys

Girone H-Barcellona, Porto, Shaktar Donetsk, Anversa

—–

Lutto nel calcio mondiale. È morto Jan Jongbloed, portiere della nazionale olandese anni Settanta, quella del calcio totale. Parlava senza guanti, fra le altre cose.


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