Di Nino Sangerardi:
Si terrà il giorno 18 ottobre 2021,ore 15,presso il Tribunale di Matera la seconda asta per la vendita dell’ex molino Padula e poi pastificio Barilla sito in via Cererie nella città dei Sassi e comprende silos,palazzina uffici,cabina elettrica di trasformazione,diverse aree di sedime,eccetera.
Giudice Francesca Berloco,professionista delegato dott. Vincenzo Marranzini.
Il prezzo base nella misura di euro 12.525.000,00,offerta minima per la partecipazione di euro 9.393.750,00.
Il primo incanto si è tenuto in data 21 giugno scorso con importo di euro 16.700.000,00, minima offerta 12.525.000,00 euro.
A fine luglio 2021 il presidente della Giunta regionale Vito Bardi in una nota annuncia quanto segue : “Abbiamo individuato come location( per creare un Hub audiovisivo,del cinema,della moda,dell’editoria, dell’artigianato,del design,della comunicazione,delle arti applicate,etc.) un’ampia struttura aziendale abbandonata da oltre venti anni(ex molino Padula,ex pastificio Barilla,ndr) che comporterà anche una felice operazione di rigenerazione urbana e di risparmio del suolo”.
Dunque la Regione Basilicata parteciperà,il 18 ottobre prossimo,alla compravendita dell’ex struttura molitoria?
Non è dato sapere.