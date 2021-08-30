Oggi finisce il calciomercato e nella notte ha scritto una favola. Quella di Junior Messias, 30 anni, brasiliano che oggi diventa un giocatore del Milan. Prestito dal Crotone ai rossoneri per il trequartista.

Aveva iniziato male, dal Brasile in Italia. Nessuno sbocco e così era finito in una squadra di peruviani nel campionato amatoriale Uisp in Piemonte. Aveva perso la fiducia nella possibilità di farcela come calciatore e si era messo a lavorare come trasportatore di elettrodomestici a domicilio per un’azienda piemontese. Poi, sei anni fa, Ezio Rossi tecnico del Casale, squadra di Eccellenza, chiamò Messias (qui l’intervista ad Ezio Rossi). Da lì il brasiliano ha recuperato il tempo perduto fino all’ottimo campionato scorso in serie A con il Crotone. Ora il Milan. Certe volte le favole sono vere.

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Lutto per il calcio italiano. È morto nelle scorse ore Francesco Morini, stopper della Juventus e della nazionale negli anni Settanta. Nativo di San Giuliano Terme, aveva 77 anni.

(foto: da tweet Andrea)