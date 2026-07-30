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Maturità, massimo dei voti: una 71enne fra i 260 premiati di Bisceglie, Corato, Giovinazzo, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi Maturi 100x100, anche mamma e figlio

31 Luglio 2026
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Di seguito il comunicato:

Sono stati 260 i diplomati con il massimo dei voti provenienti dagli istituti superiori di Bisceglie, Corato, Giovinazzo, Terlizzi, Molfetta e Ruvo di Puglia premiati durante 100×100 Maturi. Tra loro non solo eccellenze scolastiche, ma anche storie di straordinario impegno e determinazione: dalla donna che, a 71 anni, ha realizzato il sogno di concludere il proprio percorso di studi, alla mamma e al figlio che hanno raggiunto insieme il traguardo del diploma nello stesso anno.

Sul palco si sono alternate testimonianze capaci di emozionare e ispirare, introdotte da Giancarlo Fiume, caporedattore della TgR Puglia, e Ida Vinella, caporedattrice di Viva Network. Racconti pensati per incoraggiare i giovani che, proprio in queste settimane, sono chiamati a scegliere il proprio percorso di studi e il proprio futuro professionale.

La giornata di festa, organizzata dal gruppo Viva Network in collaborazione con il Gran Shopping Molfetta, è nata per celebrare il merito scolastico, ma si è trasformata anche in un’importante occasione di orientamento. Accanto alla cerimonia di premiazione erano infatti presenti corner informativi dedicati alla formazione e al mondo del lavoro, grazie alla partecipazione dell’Università LUM e della Polizia di Stato. Quest’ultima, con il personale della Questura di Bari e delle sue specialità, ha allestito uno spazio divulgativo che ha permesso a studenti e visitatori di conoscere da vicino competenze, tecnologie e professionalità impiegate ogni giorno al servizio dei cittadini.

“Vogliamo offrire ai ragazzi un’esperienza che metta in relazione merito, orientamento, lavoro e cittadinanza attiva”, ha dichiarato Salvatore Farinato, organizzatore della manifestazione. “La straordinaria partecipazione di studenti, partner, istituzioni, imprese e realtà formative dimostra che investire nei giovani significa costruire il futuro del nostro territorio”.

Determinante anche il contributo delle aziende partner che hanno creduto nel progetto e nella valorizzazione del merito: Gran Shopping Mongolfiera, Caseificio Maldera, Farmacia Del Prete, Corgom, LUO, Contasudinoi e Università LUM Giuseppe Degennaro.

Patrocinato dalla Regione Puglia e dai Comuni coinvolti, 100×100 Maturi rappresenta oggi uno dei principali appuntamenti dedicati alla valorizzazione delle eccellenze scolastiche del territorio, grazie a una rete di istituzioni, imprese e realtà formative che hanno scelto di investire concretamente sulle nuove generazioni.

Tra le opportunità offerte ai partecipanti anche quella promossa da LUO, che metterà a disposizione dei primi dieci giovani candidati stage della durata di un mese, offrendo un’importante occasione di avvicinamento al mondo del lavoro.

A rendere ancora più prestigiosa l’edizione 2026 è stata la presenza di Adrian Fartade, divulgatore scientifico, autore e content creator tra i più seguiti in Italia sui temi dell’astronomia e dell’esplorazione spaziale. Nel suo intervento ha raccontato il proprio percorso professionale, ricordando che i risultati più importanti richiedono tempo e che il lavoro di oggi può contribuire a costruire il futuro delle nuove generazioni: “bisogna avere passione e pazienza, a volte gran parte del lavoro che facciamo non riusciamo a vederlo subito, a volte ci vogliono anni, ma non bisogna perdere la speranza e continuare a lavorare per i bambini. Non dobbiamo mai smettere di desiderare un mondo migliore”.


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