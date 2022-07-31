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Fritrak - Trasporto acqua

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Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno

Bari bollino giallo dopo il pomeriggio di forte maltempo Ministero della Salute, bollettino ondate di calore

31 Luglio 2022
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Dal bollettino del ministero della Salute in tema di ondate di calore:

Legenda: Livello 0 Livello 0 – Livello 1 Livello 1 – Livello 2 Livello 2 – Livello 3 Livello 3

Citta’ 29/07/2022 30/07/2022 31/07/2022
.ANCONA Livello1 Livello1 Livello1
.BARI Livello1 Livello2 Livello1
.BOLOGNA Livello1 Livello1 Livello1
.BOLZANO Livello1 Livello1 Livello1
.BRESCIA Livello0 Livello0 Livello0
.CAGLIARI Livello3 Livello3 Livello1
.CAMPOBASSO Livello3 Livello3 Livello1
.CATANIA Livello3 Livello3 Livello3
.CIVITAVECCHIA Livello1 Livello1 Livello1
.FIRENZE Livello3 Livello1 Livello1
.FROSINONE Livello3 Livello3 Livello3
.GENOVA Livello1 Livello1 Livello1
.LATINA Livello1 Livello1 Livello1
.MESSINA Livello1 Livello1 Livello1
.MILANO Livello0 Livello0 Livello0
.NAPOLI Livello1 Livello1 Livello1
.PALERMO Livello3 Livello3 Livello3
.PERUGIA Livello3 Livello3 Livello1
.PESCARA Livello3 Livello1 Livello0
.REGGIO CALABRIA Livello1 Livello1 Livello1
.RIETI Livello3 Livello1 Livello1
.ROMA Livello3 Livello3 Livello3
.TORINO Livello0 Livello0 Livello0
.TRIESTE Livello0 Livello0 Livello0
.VENEZIA Livello1 Livello0 Livello0
.VERONA Livello1 Livello1 Livello0
.VITERBO Livello2 Livello1 Livello0

* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)


Fritrak - Trasporto acqua




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