Di Francesco Santoro:

Un bambino di soli 4 mesi è risultato positivo al Coronavirus in Puglia. L’Asl competente ha già provveduto ad isolarlo. E con lui i genitori, peraltro risultati negativi. Nel frattempo la task force regionale per il contrasto al Covid, come anticipato da Noinotizie nei giorni scorsi, sta predisponendo un report in cui si ribadisce la necessità di osservare le misure di sicurezza e contenimento in vigore. «C’è un’indiscutibile ripresa- ha commentato il coordinatore dell’organismo regionale, Pier Luigi Lopalco-. I messaggi irresponsabili secondo cui il Coronavirus è alle spalle ci fanno correre grossi rischi. Al supermercato bisogna andare con la mascherina, il distanziamento va rispettato, gli assembramenti non vanno bene. Basterebbe rispettare le semplici norme che nei mesi scorsi sono state rispettate». Invece alcuni sono andati, addirittura, «in giro o al lavoro con la febbre. Noi prepariamo un report tecnico scientifico di carattere sanitario, poi chi ha responsabilità amministrative dovrà compiere le scelte».