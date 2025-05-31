Di seguito un comunicato, corredato da foto, diffuso da Aeroporti di Puglia:

Volotea inaugura ufficialmente sabato 31 maggio, il suo nuovo collegamento internazionale tra Bari e Bordeaux. La rotta, operata in esclusiva dalla compagnia aerea delle piccole e medie città europee, segna un importante passo in avanti nella connettività tra il Sud Italia e la Francia. Infatti, il collegamento, disponibile con 2 frequenze settimanali – ogni martedì e sabato – e un’offerta di oltre 16.200 posti, rappresenta un’opportunità unica per i passeggeri pugliesi di scoprire una delle città più affascinanti della Francia, celebre per il suo patrimonio enologico, la sua eleganza architettonica e l’atmosfera culturale vivace. Allo stesso tempo, la rotta consentirà ai viaggiatori francesi di raggiungere con facilità le bellezze naturali e artistiche della Puglia.

“Con il primo volo da Bari a Bordeaux di domani celebriamo un nuovo ponte tra l’Italia e la Francia – ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea –. Crediamo fortemente nel potenziale del territorio pugliese e continuiamo a lavorare per offrire collegamenti comodi, diretti e di qualità verso alcune delle destinazioni europee più affascinanti, generando così nuove opportunità di viaggio e sviluppo turistico”.

“I nostri aeroporti stanno vivendo una stagione segnata da una straordinaria fase di crescita, soprattutto per quel che riguarda i collegamenti internazionali – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. Frutto di una pianificazione attenta e ragionata, condivisa con la Regione Puglia, che ha individuato e valorizzato i flussi incoming che in questi ultimi anni si sono distinti per appeal e capacità attrattiva, Bordeaux, e più in generale il mercato francese, che oramai è diventato uno dei primi per l’industria del turismo pugliese, rientrano a pieno titolo tra quelli da noi attenzionati. Il resto lo ha fatto la forte intesa commerciale con Volotea, la sinergia con il territorio e la nostra caparbietà nel proseguire l’attività di sviluppo del network e la qualificazione delle nostre infrastrutture. Un impegno premiato con l’apertura di nuove destinazioni e, o forse soprattutto, con gli eccellenti incrementi del traffico passeggeri. Salutiamo, quindi, con grande soddisfazione l’avvio del nuovo volo che, ne siamo certi, saprà soddisfare la crescente domanda di collegamenti che arriva sia dai mercati esteri, sia dal mercato interno”

Tra le novità di quest’anno del network Volotea a Bari anche il collegamento estivo verso Cefalonia, in partenza da luglio, che andrà ad arricchire un’offerta fortemente orientata all’internazionalizzazione, pensata per connettere il Sud Italia con il resto d’Europa. Per il 2025 sono 14 le destinazioni servite da Volotea presso lo scalo barese: 1 in Italia (Olbia), 2 in Croazia (Dubrovnik e Spalato); 2 in Francia (Bordeaux e Lione); 8 in Grecia (Atene, Cefalonia, Corfù, Heraklion, Mykonos, Preveza, Santorini, Zante); e 1 in Spagna (Bilbao).

Tutti i voli sono in vendita sul sito www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio.

VOLOTEA

Volotea è stata fondata nel 2011 da Carlos Muñoz e Lázaro Ros, precedentemente fondatori di Vueling. È una delle compagnie indipendenti che, negli ultimi 10 anni, sta crescendo più velocemente in Europa. Anno dopo anno, ha visto crescere la sua flotta, il numero di rotte operate e l’offerta di posti in vendita. A maggio 2025 la compagnia ha festeggiato il traguardo dei 75 milioni di passeggeri trasportati su tutta la sua rete.

Volotea vola verso più di 110 aeroporti e ha base in 19 città europee di medie dimensioni: Asturie, Bari, Bilbao, Bordeaux, Brest, Firenze, Lille, Lione, Lourdes, Marsiglia, Nantes, Napoli, Olbia, Palermo, Rodez, Strasburgo, Tolosa, Venezia e Verona.

Nel 2025 Volotea opererà più di 420 rotte (di cui oltre la metà in esclusiva), offrirà 12,7 milioni di posti (+1% rispetto al 2024) e effettuerà circa 75.000 voli. La compagnia opera con una flotta di 40 Airbus A319 e A320.

Volotea sta lavorando per raggiungere un futuro più sostenibile nel settore dell’aviazione. La compagnia si è impegnata a ridurre le emissioni dirette di CO2 per passeggero-chilometro del 50% entro il 2030 (rispetto al 2012) e prevede di raggiungere questo obiettivo con quattro-cinque anni di anticipo.

Volotea, con una forza lavoro di oltre 2.000 dipendenti, promuove attivamente la connettività all’interno dei territori in cui opera, contribuendo al loro sviluppo economico e arricchendo il paesaggio culturale attraverso progetti di sponsorizzazione di grande impatto.

Volotea ha ottenuto una valutazione di quattro stelle nel 2024 ed è stata riconosciuta da Skytrax nel suo sondaggio globale sulla soddisfazione dei passeggeri come la “Migliore Compagnia Aerea Low-Cost d’Europa” ai World Airline Awards 2023 e 2024, definiti dai media di tutto il mondo “gli Oscar dell’industria aeronautica”. La compagnia aerea aggiunge questi riconoscimenti al suo crescente elenco di successi, che comprende le vittorie consecutive come “Compagnia aerea low-cost leader in Europa” ai World Travel Awards nel 2021, 2022 e 2024.