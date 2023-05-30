Di seguito il comunicato:

Torna in Puglia, sua terra d’origine, Rossana Doll, la pornostar diventata famosa negli anni 90 non soltanto per le pellicole a luci rosse (ha lavorato con Rocco Siffredi, Moana Pozzi, Jessica Rizzo) ma anche per aver fatto scoppiare il primo scandalo tra sesso e politica in Italia, con la pubblicazione di un libro record di vendite dal titolo “Membri di partito”. Nata a Bari e vissuta a Bisceglie, la Doll (vero cognome Di Pierro) ha iniziato la sua carriera con un film di Tinto Brass, “Così fan tutte”, in cui interpretava la sexy-nipotina dello stesso regista, per poi approdare nella scuderia di Riccardo Schicchi, già scopritore di Cicciolina. Dopo innumerevoli film e spettacoli si era trasferita a Torino, diventando personaggio di punta in tutti i club della zona e madrina nelle più importanti fiere erotiche del nord. Lo scorso anno, a firma dello scrittore e filosofo Mauro Cascio, è stato pubblicato un altro libro presentato in circoli culturali e importanti fiere letterarie, “Sposerò Rossana Doll”. Il suo ritorno in Puglia la vede presente in due serate, il 2 e 3 giugno, presso un locale di Fasano, dove riceverà il premio alla carriera assegnatole da La Fenice, casa di produzione diretta da Johnny Cancellieri e dove avrà la possibilità di incontrare i tanti fans che continuano a sognare con i suoi film.