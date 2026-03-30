Di seguito un comunicato diffuso dai responsabili:

Il Castello Svevo di Bari si prepara a rivivere il XIII secolo e la dominazione angioina con “I due Re”, evento storico-ricostruttivo, che punta ad offrire, per la prima volta all’interno delle mura del sito storico, un’esperienza emozionale e identitaria di uno dei più iconici contenitori culturali del territorio pugliese.

È organizzato dalla Compagnia d’Arme Stratos e da Slowtravels.it, in collaborazione con Castello Svevo – DRMN PUGLIA e delle associazioni Antiquae Artis e Torre Normanna. Si terrà domenica 3 maggio. Per tutta la giornata offrirà gratuitamente, alla città e ai suoi turisti, momenti divulgativi legati alla storia e all’archeologia del territorio, attraverso il mezzo totalmente immersivo della ricostruzione storica.

Obiettivo dell’evento è far dialogare, simbolicamente, le due famiglie che hanno caratterizzato l’intero XIII secolo, gli Svevi di Federico II, re di Sicilia e imperatore del Sacro Romano Impero e gli Angioini del re Carlo I d’Angiò. I visitatori potranno immergersi totalmente nel passato, dialogando con i ricostruttori storici presenti che li accompagneranno alla scoperta della quotidianità di quel tempo: alimentazione, arte, artigianato, cultura materiale, giochi e combattimento.

«Saranno previsti due tour con spaesamento temporale – annunciano gli organizzatori – Un accompagnatore, in abiti contemporanei, accompagnerà i visitatori all’interno del castello. Ad attenderli, ci sarà una guida in abiti storici che li catapulterà nell’epoca esaminata, attraverso un vero e proprio viaggio nel tempo che sarà assolutamente reale e non virtuale».

La manifestazione rientra tra gli eventi ufficiali del Cers – Italia (Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche) ed è vincitrice di un bando aperto dal Castello Svevo di Bari- Direzione Regionale Musei Nazionali Puglia 2025/2026.