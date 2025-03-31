Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 13 per ventiquattro-trentasei ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia settentrionale e meridionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse sui restanti settori del territorio regionale, con quantitativi cumulati deboli, fino a
puntuamente moderati sulle zone interne della Puglia centrale.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.