Di il comunicato:

Il volume “Non sono altro che luce” racconta nove storie di sfide quotidiane, quelle che, per vedere riconosciuti i loro diritti, devono affrontare ogni giorno ragazzi autistici e le loro famiglie.

È il nuovo progetto editoriale dell’Associazione “Angeli Figli dell’Autismo” di Pulsano che è stato presentato alla comunità in una partecipata serata, presentata e moderata dalla Dottoressa Rosalba De Giorgi, tenutasi presso l’Auditorium dell’Istituto “G. Giannone” di Pulsano; la manifestazione è stata patrocinata dal Comune di Pulsano e dal Csv Taranto Ets.

Tra gli altri, sono intervenuti, portando i saluti istituzionali, Antonella Lippolis, Vicesindaco a Assessore ai Servizi Sociali, Cultura e Spettacolo del Comune di Pulsano, Maria Antonietta Brigida, Presidente CSv Taranto Ets, e Cosimo Borracino, Consigliere Regione Puglia.

La presentazione ha rappresentato un importante momento di confronto e condivisione sul tema dell’autismo con tutta la comunità, in particolare con le famiglie, gli operatori del settore e le realtà del volontariato, che rappresentano un punto di riferimento fondamentale sul territorio.

La serata ha visto i contributi di Gian Carlo Lisi, l’editore del volume, e dei due autori di “Non sono altro che luce”: Claudio Salinaro, il Presidente di “Angeli Figli dell’Autismo” che ne ha curato la prefazione, e il giornalista Gaetano Mero che ha raccolto le interviste.

Come è stato spiegato nel dibattito, infatti, il volume raccoglie storie autentiche di famiglie con figli nello spettro autistico, con particolare attenzione alle esperienze di ragazzi autistici, intrecciate alle testimonianze di figure professionali che operano quotidianamente nel mondo della disabilità.

Il libro “Non sono altro che luce” nasce con l’obiettivo di promuovere consapevolezza, inclusione e dialogo, dando voce a percorsi di vita spesso poco raccontati ma di grande valore umano e sociale.

È un volume corale e intenso che dà voce alle famiglie che convivono quotidianamente con lo spettro autistico, raccontandone la complessità senza filtri, pietismi o semplificazioni. Attraverso testimonianze dirette e autentiche, il libro accompagna il lettore dentro vite reali, fatte di sfide quotidiane, piccoli traguardi, paure silenziose e conquiste che ridefiniscono il concetto stesso di normalità.

Le interviste, curate da Gaetano Mero, compongono un mosaico umano profondo: storie di genitori che si raccontano con lucidità e coraggio, mostrando come lo spettro autistico non definisca una persona, ma rappresenti solo una delle sue molte sfumature. Emergono percorsi emotivi e relazionali differenti, uniti da un filo comune fatto di amore tenace, resilienza e capacità di reinventare il quotidiano.

La prefazione di Claudio Salinaro amplia lo sguardo, collocando queste voci all’interno di un impegno più ampio per l’inclusione e la consapevolezza sociale. Il libro propone un incontro con le neurodivergenze, invita a superare stereotipi e pregiudizi e restituisce valore all’ascolto come gesto concreto di accoglienza, dialogo e responsabilità condivisa, capace di generare cambiamento.

Nel corso della serata il pittore Daniele Raneri ha dipinto un’opera che ha poi donato all’Associazione “Angeli Figli dell’Autismo”: classe 1990, Daniele Ranieri si avvicina al disegno sin da piccolo, diplomandosi al liceo artistico per poi conseguire una qualifica professionale a Milano in illustrazione; l’artista si muove fra pittura ed editoria, avendo illustrato oltre 30 libri per Zanichelli e Loescher, e vari autori.

Ad oggi lavora esclusivamente con la pittura portando avanti un lavoro di ricerca; ha partecipato alla biennale di Venezia nel 2022, e attualmente si muove su Milano nell’ambito dell’arte contemporanea con le gallerie d’arte. Ha esposto a Lecce, Roma, Taranto, Milano, e la sua prossima mostra sarà ad aprile su Milano.