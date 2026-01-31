Il re dei pianeti Giove ed il nostro satellite nella serata di venerdì 30 gennaio ci hanno regalato davvero grandi emozioni con un autentico bacio astronomico. Il fotografo pugliese Giovanni Barnaba ha deciso di immortalare questo momento magico dalle colline di Monopoli, dalla sua anche un cielo sereno che gli ha permesso di realizzare uno scatto magistrale. L’effetto ottico del “bacio” nasce dal fatto che, visti dalla Terra, i due corpi celesti sembrano avvicinarsi fino quasi a toccarsi, anche se in realtà sono separati da milioni di chilometri.