Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Il Carnevale di Putignano anche per l’edizione 632 conferma il suo impegno per rendere la festa più colorata dell’anno a misura di bambino e famiglie e accessibile a tutti: dopo, infatti, il premio ricevuto lo scorso anno dal Garante regionale dei diritti per le persone con disabilità, la manifestazione si candida ad essere ancora di più godibile senza barriere e con importanti novità.

L’ATTENZIONE PER I BAMBINI E LE FAMIGLIE

Torna il progetto Babymelo, grazie al supporto di Caseificio Artigiana, che sostiene tutte le attività dedicate ai più piccoli, realizzate in collaborazione con l’Associazione “Il Melograno”: ben due le aree destinate ai servizi e all’accoglienza delle famiglie con bambini. Su viale Estramurale a Levante, al n°178 uno spazio sarà attivo durante le giornate principali del Carnevale nel quale saranno organizzate attività, laboratori e talk con esperti. Mentre su Corso Umberto I al n° 55 non mancherà un luogo pensato per rallentare, prendersi cura e sentirsi a casa, con un’area allattamento riscaldata, il fasciatoio per il cambio pannolino, l’angolo biberoneria attrezzato con microonde e seggiolone e uno spazio gioco dedicato per un momento di pausa, conforto e condivisione, nel cuore dell’esperienza della manifestazione.

Laboratori, attività e eventi (info e prenotazioni nella sezione programma del sito del Carnevale)

Tornano i veglioncini per bambini in due fasce di età (2-6 anni e 7-12 anni) presso il Teatro comunale nei giorni 5 – 12- 14 febbraio. Per consentire ai più piccoli di mettere le mani in pasta, durante le giornate del Carnevale, presso il Museo civico, sono in programma i laboratori di cartapesta (1 febbraio alle 11, 7 – 15 -17 febbraio alle 15,30), un’attività didattica e creativa dedicata ai più piccoli per avvicinarli all’antica tradizione putignanese. Attraverso un’esperienza pratica e guidata, i bambini potranno conoscere il mestiere del cartapestaio, sperimentare materiali semplici e di riciclo e realizzare con le proprie mani un piccolo manufatto da portare a casa al termine del laboratorio. I laboratori saranno condotti da Gesi Bianco, esperta nella lavorazione della cartapesta, con una lunga esperienza nella didattica per l’infanzia e nella realizzazione di attività educative rivolte a scuole, associazioni, enti pubblici e famiglie. L’iniziativa è già stata proposta con grande partecipazione nelle precedenti edizioni del Carnevale.

Presso la Biblioteca comunale “F. De Miccolis Angelini” si terrà, sempre a cura di Gesi Bianco, voce narrante, un ciclo di incontri tematici (31 gennaio – 8 e 14 febbraio dalle 17,30 alle 18) che, attraverso la narrazione di fiabe popolari della tradizione pugliese, europea e nord-americana, approfondiranno i temi delle allegorie dei carri del Carnevale 2026. L’iniziativa è indirizzata a bambini di età compresa tra i 5 e i 10 anni.

Due gli appuntamenti dedicati all’approccio alla lingua inglese e alla lettura: sabato 7 e martedì 10 febbraio alle 17 con “Inglese in Maschera” i bambini dai 3 ai 6 anni avranno un primo incontro con la lingua inglese attraverso il gioco, l’ascolto e la creatività, in un ambiente sereno e stimolante in compagnia della dott.ssa Meliota. Lunedì 16 febbraio alle 17,30 con “Parole in Maschera” i bambini dai 3 ai 6 anni vivranno un’esperienza, guidata dalla dott.sse Calefati e Sgobba, pensata per unire ascolto, fantasia e manualità, valorizzando il tempo condiviso tra adulti e bambini attraverso le storie.

Immancabili i laboratori gastronomici coordinati dal Caseificio Artigiana: domenica 1 e 8 febbraio alle ore 10 – 11 – 12 con slot di 45 minuti “Piccoli maestri di yogurt” offrirà uno spazio creativo e divertente dedicato ai più piccoli dai 3 anni in su, guidato da Maria, che scopriranno lo yogurt, impareranno a combinarlo con la frutta e daranno vita alla loro merenda, giocando con colori, sapori e fantasia. Domenica 15 febbraio alle ore 15 – 16 – 17 con slot da 45 minuti sarà la volta di un laboratorio contemporaneo per grandi e piccini: mentre gli adulti partecipano a un laboratorio di assaggio guidato dalla maître fromagère, alla scoperta di sapori, profumi e abbinamenti, i bambini vivono in contemporanea un’attività dedicata con Maria.

IL CARNEVALE ACCESSIBILE

Diversi e variegati i servizi del Carnevale 2026 per la fruizione delle persone con disabilità, coordinato da Abil Festa e promosso dalla cooperativa sociale “L’Integrazione”: oltre all’accoglienza e assistenza, ai parcheggi riservati e alle aree dedicate per i concerti musicali, le novità in programma sono la collocazione della pedana attrezzata per la visione della sfilata presso l’obelisco della Madonnina in Largo Porta Nuova con servizi igienici e parcheggi in prossimità; l’area food al coperto presso la sede dell’Associazione Amici dei Diversabili, pensata per accogliere le persone con disabilità che necessitano di uno spazio riparato e confortevole, dalle ore 11,00 alle 16,00 e attrezzata con tavoli di appoggio per consumare un pasto o una merenda in tranquillità.

Sabato 7 febbraio in occasione della seconda sfilata dei carri allegorici sarà assicurata un’audio descrizione per coloro che presentano difetti visivi; in serata la novità più attesa è l’arrivo sul palco di un performer LIS che racconterà in contemporanea il concerto di BigMama e Madman.

Tornerà presso la biblioteca comunale, in occasione delle sfilate (1 febbraio alle 10, 7 e 17 febbraio alle 15, 15 febbraio alle 8,30) “Carnevale al buio” – workshop di cartapesta sensoriale ed esperienza immersiva e sensoriale nata dalla collaborazione tra l’Associazione Ubuntu, l’Associazione Amici dei Diversabili e l’APS Lavori dal Basso, con il sostegno della Fondazione del Carnevale di Putignano. Una serie di podcast pensati per persone con disabilità, per raccontare i carri allegorici attraverso storie, suoni e voci, svelando significati, dettagli e processi creativi, oltre lo sguardo. Testi e voce narrante: Antonella Ruggiero. Musiche originali: Andrea Manghisi. I podcast saranno disponibili anche in App e scansionando il QR code presente sul retro dei carri durante le sfilate, oltre che su Spotify. Info e prenotazioni nella sezione iniziative > eventi sul sito di Lavori dal Basso.

IL PROGRAMMA GENERALE DELLA PRIMA GIORNATA DEL 1° FEBBRAIO

Tutto pronto, intanto, per l’inaugurazione ufficiale del primo corso mascherato con 9 carri allegorici (7 in concorso e 2 fuori concorso), 7 maschere di carattere e 4 gruppi mascherati, in partenza alle ore 15,00. Ma, dopo la chiusura dei varchi a partire dalle ore 9,00, sin dal mattino sarà possibile ammirare i carri sul percorso, scoprire le installazioni artistiche, visitare il museo del Carnevale e gustare le proposte della zona food, ballare e divertirsi dalle 11 con i tre palchi già attivi con musica e animazione, per vivere la festa dall’inizio alla fine della giornata. Dopo la sfilata, il ricco programma musicale con tre appuntamenti da non perdere: alle 20,00 sul Palco grande in Piazza Principe di Piemonte cresce l’attesa per il concerto di Nina Zilli

Il Carnevale di Putignano si conferma una manifestazione di riferimento a livello culturale e sociale, capace di unire spettacolo, tradizione, inclusione e sviluppo del territorio, offrendo un’esperienza di qualità, accessibile e condivisa.

@stampa@fondazionecarnevaleputignano.com tutta la parte bambini è sponsorizzata da Artigiana

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@stampa@fondazionecarnevaleputignano.com La pedana non è una novità, è una novità la location

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@stampa@fondazionecarnevaleputignano.com per i cantanti usa quello che ha scritto Anita perché sono cose fisse che abbiamo deciso con i PR degli artisti.

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