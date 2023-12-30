Di seguito un comunicato diffuso da Zes ionica:

Consegnato ieri l’ultimo cantiere ZES PNRR, la soddisfazione del commissario Gallucci: “Mantenuti tutti gli impegni e rispettati i tempi rapidi imposti dal PNRR. Con questo ultimo cantiere che consegniamo oggi il territorio può essere orgoglioso. E’ un successo di tutti perché tutti hanno dato una mano”.

Così il commissario della ZES Ionica Interregionale di Puglia e Basilicata, Floriana Gallucci, in apertura del suo intervento durante la conferenza stampa che si è tenuta nella sede della ZES Ionica Interregionale Puglia Basilicata a Palazzo D’Aquino, che è coincisa con la consegna dell’ultimo cantiere. Si tratta di un centro servizi trasporto nell’area retroportuale del Molo Polisettoriale che prevede la realizzazione di una area parcheggio dei camion destinati alle operazioni di movimentazione del molo e della Z.I. 106 Jonica; un impianto fotovoltaico da 500 Kw, il completamento della fogna nera, la modernizzazione e l’efficientamento della vasca di stoccaggio acqua potabile e della distribuzione idrica al molo; il miglioramento della pavimentazione stradale e della segna letica, la realizzazione di colonnine di ricarica veicoli elettrici.

Dopo oltre un anno di attività tra la Puglia e la Basilicata è tempo di bilanci. Per quanto riguarda i progetti finanziati con fondi PNRR la ZES Ionica ha consegnato tutti quelli candidati nei tempi previsti dalla norma, e cioè entro la fine del 2023.

Si tratta di un investimento complessivo di 108 milioni di euro, di cui 50 per gli investimenti nell’ambito dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, 58 milioni affidati al Commissario Straordinario di governo, suddivisi in cinque progetti. A Taranto, oltre al cantiere consegnato oggi, c’è un progetto di 2,5 milioni di euro per la realizzazione di un intervento di efficientamento energetico nel consorzio ASI, il primo per l’attivazione della comunità energetica per le imprese ioniche; in area Tito a Potenza è stato consegnato il cantiere finanziato con fondi PNRR assegnati alla ZES Ionica Interregionale Puglia Basilicata. Un investimento di 22 milioni di euro per la realizzazione di una piattaforma strategica per favorire lo sviluppo economico del territorio grazie ad una nuova e più accessibile viabilità, nuovi insediamenti produttivi e un eliporto; Sempre in Basilicata consegnati due grandi cantieri finanziati con fondi PNRR assegnati alla ZES Ionica. Un investimento complessivo di 30 milioni di euro per due interventi di infrastrutturazione nelle aree di Jesce e La Martella. Il commissario ha espresso grande soddisfazione anche per il lavoro svolto dallo Sportello Unico Digitale grazie al quale sono stati favoriti nuovi insediamenti produttivi sul territorio ed ampliamenti di aziende già presenti che hanno colto i tempi rapidi delle autorizzazioni rilasciate dal Commissario e i vantaggi fiscali previsti nelle aree ZES.

Il commissario ha espresso grande soddisfazione anche per il lavoro svolto dallo Sportello Unico Digitale grazie al quale sono stati favoriti nuovi insediamenti produttivi sul territorio ed ampliamenti di aziende già presenti che hanno colto i tempi rapidi delle autorizzazioni rilasciate dal Commissario e i vantaggi fiscali previsti nelle aree ZES.

In poco più di un anno sono pervenute allo Sportello Unico 80 pratiche, autorizzazioni rilasciate 29 per un importo di investimenti complessivi di circa 200 milioni ed un incremento occupazionale previsto di 1.100 nuovi posti di lavoro.

“La collaborazione dei territori è stato fondamentale per il successo della ZES Ionica – ha concluso il commissario Gallucci – grazie al lavoro svolto dal Tavolo del Partenariato Sociale e le tante convenzioni stipulate con le Università, gli istituti di credito, gli ITS. Un ringraziamento particolare va alle Regioni Puglia e Basilicata, ai sindaci ed a tutte le istituzioni e gli enti che hanno offerto la propria collaborazione con entusiasmo e competenza”.