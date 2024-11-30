Di seguito il comunicato:



VERDIDEA , azienda leader nel settore del verde pubblico, in occasione dei suoi 40 anni di attività regala alla città di Taranto il convegno di studi: “GLI ALBERI IN CITTÀ – Sostenibilità & Opportunità”, che si terrà il 4 dicembre p.v. all’Hotel Salina, via Mediterraneo 1.

L’idea di organizzare un convegno che potesse raccontare il legame tra il settore del green ed il territorio è venuto alla leadership dell’azienda: Gildo Schievano, Angela Peluso e Daniele Schievano – rispettivamente CEO, Amministratrice e Project Manager dell’azienda, per comunicare alla Città il senso di appartenenza ad una terra meravigliosa , profondamente amata.

“Quando avviammo la nostra attività – spiega Gildo Schievano – avremmo potuto andare altrove, invece, caparbiamente, decidemmo di restare a Taranto. In questi 40 anni abbiamo dedicato tutto il nostro tempo a questa attività. VERDIDEA ha sede a Taranto e appalti in tutta Italia; con questo convegno portiamo nel nostro territorio relatori di fama nazionale ed internazionale, puntando l’attenzione sulla sostenibilità ambientale e sulle tante opportunità di crescita del settore”.

VERDIDEA ha costruito negli anni un solido rapporto con le Istituzioni, agendo come interlocutore attento e propositivo alle esigenze dei territori in cui opera. L’ azienda ha collaborato e collabora con organizzazioni no-profit su diversi progetti e iniziative culturali per la salvaguardia dell’ambiente.

Il convegno gode del Patrocinio degli Ordini degli Architetti e dei Dottori Agronomi e forestali della Provincia di Taranto, di Assoverde, del Comune di Taranto.

Dopo i saluti di: Rinaldo Melucci – Sindaco del Comune di Taranto, Stefania Fornaro – Assessore all’Ambiente del Comune di Taranto, Nicola Cristella – presidente Ordine dott. Agronomi e Forestali, di Paolo Bruni – presidente Ordine degli Architetti, Salvatore Liddo – Consigliere Nazionale Assoverde Ass, Italiana Costruttori del verde e Luca Lazzaro – Presidente Confagricoltura Puglia, relazioneranno:

Prof. Francesco Ferrini – professore ordinario Arboricoltura generale e Coltivazioni arboree Università di Firenze

– professore ordinario Arboricoltura generale e Coltivazioni arboree Università di Firenze Dott . Riccardo Frontini – dottore Agronomo e docente, esperto di gestione degli alberi

. – dottore Agronomo e docente, esperto di gestione degli alberi Architetto Joao Ferreira Nunes – fondatore dello studio di architettura paesaggista PROAP, che riunisce un grande numero di professionisti con specializzazione in paesaggio, nel suo significato più inclusivo. Docente all’università di Lisbona, all’università I.U.A.V. di Venezia, al politecnico di Milano, al politecnico di Torino, alla Sapienza di Roma, all’Accademia di Architettura di Mendrisio Svizzera. Autore di diverse pubblicazioni, vincitore di diversi premi e riconoscimenti

– fondatore dello studio di architettura paesaggista PROAP, che riunisce un grande numero di professionisti con specializzazione in paesaggio, nel suo significato più inclusivo. Docente all’università di Lisbona, all’università I.U.A.V. di Venezia, al politecnico di Milano, al politecnico di Torino, alla Sapienza di Roma, all’Accademia di Architettura di Mendrisio Svizzera. Autore di diverse pubblicazioni, vincitore di diversi premi e riconoscimenti Dott . Stefano Ottoni – Amministratore del Consorzio Vivaisti Europei di Canneto sull’Oglio (Mn). Sviluppatore del Progetto Tress O2, Tecnico aziendale e consulente per la Pubblica Amministrazione

. – Amministratore del Consorzio Vivaisti Europei di Canneto sull’Oglio (Mn). Sviluppatore del Progetto Tress O2, Tecnico aziendale e consulente per la Pubblica Amministrazione Dott. Carlo Massimo Rabottini – dottore agronomo,esperto in valutazioni di stabilità, Abruzzo Tree Expert

dottore agronomo,esperto in valutazioni di stabilità, Abruzzo Tree Expert Prof. Gianni Sanesi – docente presso l’Università di Bari in Selvicoltura generale, Selvicoltura speciale, Selvicoltura urbana, Selvicoltura industriale, Arboricoltura da legno e Prevenzione dagli incendi boschivi

– docente presso l’Università di Bari in Selvicoltura generale, Selvicoltura speciale, Selvicoltura urbana, Selvicoltura industriale, Arboricoltura da legno e Prevenzione dagli incendi boschivi Dott. Rocco Sgherzi – dottore in scienze forestali, arboricoltore, Presidente pro – tempore di Arborete – Albericultori professionisti

Il convegno è accreditato per gli Architetti e per i Dottori Agronomi e Dottori Forestali. Ingresso libero e gratuito.

Info: verdideamanagement@gmail.com; www.verdideasrl.com

VERDIDEA

Verdidea nasce nel 1984 dalla passione dei soci fondatori per la cultura del verde. In un primo momento la società opera nel settore privato, mettendo in pratica le proprie competenze per la progettazione e la gestione del verde. Ben presto però Verdidea cambia il suo assetto societario e di conseguenza il suo core business, trasferendo tutte le conoscenze e le competenze ormai consolidate nel settore del verde pubblico. Forte è la volontà di contribuire allo sviluppo del territorio.

“Crediamo fermamente che gli spazi verdi migliorino la qualità della vita per tutti i cittadini. Per noi le aree verdi non costituiscono solo luoghi di relax, ma la loro presenza garantisce una serie di effetti positivi per la vivibilità urbana”. Partendo da queste fondamentali premesse, Verdidea ha tracciato la sua vision in un percorso volto a migliorare la fruibilità delle aree verdi e integrandole con lo sviluppo tecnologico che renderà le nostre città sempre più vivibili.