Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20 di domani, 1 dicembre. Si fa riferimento a “precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul settore più meridionale della Puglia, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale sui restanti settori della regione, con quantitativi cumulati deboli. Venti: da forti a burrasca nord-orientali sulla Puglia meridionale, tendenti ad attenuazione.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.