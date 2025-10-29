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Ruvo di Puglia: oggi convegno sulla parità di genere Libertà, rispetto, amore e non violenza

30 Ottobre 2025
Parità di genere

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Ruvo di Puglia:

L’Assessorato a Scuola, Lavoro, Formazione e Parità di Genere organizza per giovedì 30 ottobre, alle ore 17, nel Teatro Comunale di Ruvo di Puglia, un incontro pubblico sul tema “Parità di genere, libertà, rispetto, amore e non violenza”.

Obiettivo dell’incontro è promuovere nelle scuole percorsi di educazione e sensibilizzazione sul tema invitando esperti che affrontino insieme ai ragazzi e agli insegnanti argomenti cruciali come appunto la libertà, il rispetto, l’amore e la non violenza.

L’incontro è rivolto in particolare a dirigenti scolastici, insegnanti e famiglie di tutte le scuole di Ruvo di Puglia.

Interverranno:

Serena Triggiani, Assessora all’Ambiente e alla Parità di Genere della Regione Puglia;

Domenico D’Alessandro, Vice Presidente del Comitato parità di genere dell’Ordine degli Avvocati di Bari;

Maria Grazia Forte, Dirigente medico, Coordinatrice del Gruppo interdisciplinare ASL Bari per la promozione della salute nelle scuole;

Stefania Carbonara e Francesa Sorino, referenti del laboratorio permanente sulla prevenzione della violenza di genere IC Bovio-Cotugno.

Introduce Anna Lobosco, vicesindaca di Ruvo di Puglia con delega alla Parità di Genere.

Conclude Pasquale Chieco, sindaco di Ruvo di Puglia.

 


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