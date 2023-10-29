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Be Klaire: continua ad X Factor il sogno del barese Gaetano De Caro Cantautore

30 Ottobre 2023
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Di seguito il comunicato:

Il sogno di Gaetano De Caro a X Factor continua: nella prima puntata dei live, giovedì scorso su Sky (in replica mercoledì prossimo in prima serata su Tv 8) il cantautore 17enne tra i componenti della squadra di Ambra Angiolini ha conquistato giudici e pubblico con il brano di Mina “La mente torna” passando così di diritto alla seconda puntata di X Factor, che andrà in onda giovedì 2 novembre su Sky.
“Dedico il mio percorso a mio padre che è venuto a mancare pochi mesi fa, alle persone che mi seguono e soprattutto alla mia famiglia” le parole di Gaetano, in arte Be Klaire, che è originario di Bari e che studia anche a L’Aquila con il maestro Giuseppe Lucente, docente di canto e pianoforte del Centro danza Art Nouveau riconosciuto dalla Regione Abruzzo.

Il concorrente di X Factor 2023 è stato anche tra i protagonisti del contest “Promuovi la tua musica”, il tour itinerante a favore della musica emergente nei teatri d’Italia, ideato e prodotto da Fanya Di Croce che di recente ha fatto tappa al teatro Marrucino di Chieti.

“Sono orgogliosa del percorso di Gaetano e felice che sia entrato in empatia con il pubblico e con la giuria. Gaetano non arriva a tutti, arriva a chi riesce a guardare oltre l’immagine, nella sua profondità!” commenta Di Croce, che segue il cantautore da diversi anni.

Originario di Casamassima, un paese in provincia di Bari dove tuttora frequenta il liceo classico e studia con il maestro Gianluca Ottolino, Gaetano entra da bambino nel mondo della musica risale: all’età di 5 anni inizia ad interessarsi alla chitarra e da quel momento si innamora della musica internazionale, facendosi ispirare soprattutto da Lady Gaga, Lana del Rey e Marylin Manson.


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