Prima metà gara con gli emiliani padroni di casa in leggero vantaggio. I pugliesi non sono stati in grado di invertire la rotta negli ultimi due quarti ed anzi il divario si è ampliato. È così arrivata per loro la sconfitta. Dopo la quinta giornata del campionato di pallacanestro maschile di serie A l’Happy Casa Brindisi è ferma a 4 punti.

Calcio serie C girone C, undicesima giornata: fra le partite in programma oggi Audace Cerignola-Turri 2-1, Gelbison-Fidelis Andria 0-0, Monopoli-Acr Messina 2-0, Potenza-Virtus Francavilla Fontana 2-2, Taranto-Giugliano 0-1, Viterbese-Foggia 1-2. In classifica al comando il Catanzaro con 29 punti; Crotone 28; Pescara 26; per le posizioni riguardanti le pugliesi Giugliano, Latina e Monopoli 17; Audace Cerignola in nona posizione con 15 punti davanti a Foggia, Juve Stabia e Turris (13) e Taranto (13); Avellino e Virtus Francavilla Fontana 12; in ultima posizione Acr Messina e Fidelis Andria con 7 punti.

Serie D girone H, nona giornata: fra le partite odierne Bitonto-Nardò 0-1, Brindisi-Afragolese 2-1, Casarano-Barletta 1-1, Cavese-Molfetta 2-1, Francavilla in Sinni-Città di Fasano 2-0, Gravina in Puglia-Puteolana 0-0, Martina-Matera 2-2, Nocerina-Team Altamura 2-3. In classifica (con riferimento particolare alle squadre pugliesi) al comando la Cavese con 20 punti; Brindisi e Città di Fasano 18; Casarano e Nardò 17; Barletta 15; Afragolese e Team Altamura 13; Gladiator e Martina 11; Bitonto quattordicesimo con 8 punti, davanti a Gravina in Puglia e Molfetta con 7 punti. All’ultimo posto, diciottesimo, Puteolana a quota 4.