Proclamati gli eletti consiglieri regionali della Puglia.
Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano
Partito democratico Francesco Paolicelli, Anita Maurodinoia, Lucia Parchitell, Filippo Caracciolo, Debora Ciliento, Ruggiero Mennea, Fabiano Amati, Maurizio Bruno, Raffaele Piemontese, Paolo Campo, Donato Metallo, Loredana Capone, Donato Pentassuglia, Enzo Di Gregorio, Michele Mazzarano
Con Emiliano Pierluigi Lopalco, Giuseppe Longo, Giuseppe Tupputi, Alessandro Antonio Leoci, Antonio Tutolo, Alessandro Delli Noci, Gianfranco Lopane
Popolari Gianni Stea, Francesco La Notte, Mauro Vizzino, Sergio Clemente, Sebastiano Leo, Mario Pendinelli, Massimiliano Stellato
Fratelli d’Italia Ignazio Zullo, Francesco Ventola, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Antonio Gabellone, Renato Perrini.
Lega Davide Bellomo, Joseph Splendido, Gianni De Blasi, Raffaele Fitto
Forza Italia Stefano Lacatena, Giandiego Gatta, Paride Mazzotta
Puglia domani Saverio Tammaco, Paolo Dell’Erba, Paolo Pagliaro
Movimento 5 stelle Antonella Laricchia, Grazia Di Bari, Rosa Barone, Cristian Casili, Marco Galante