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Fritrak - Trasporto acqua

5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Virtus Entella-Bari Calcio serie B

30 Settembre 2025
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Turno infrasettimanale nel campionato di calcio di serie B. Fra le partite in programma, stasera alle 20,45 si disputa Virtus Entella-Bari. I pugliesi arrivano in Liguria penultimi in classifica con 2 punti.

 

 

 

 


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