Di Francesco Santoro

Parametri in miglioramento in Puglia. Diminuiscono sia gli attualmente positivi per 100mila abitanti (sono 71) che i nuovi contagi (-9,4 per cento rispetto alla scorsa settimana); calano la percentuale di occupazione dei posti letto in terapia intensiva, che passa dal 5 al 3 per cento, e i ricoveri negli altri reparti ospedalieri (passa dal 7 al 6 per cento). È quanto emerge dal report della Fondazione Gimbe sull’evoluzione della pandemia da Covid-19.

Vaccinazioni

Stando a Gimbe, è vaccinato il 79 per cento della popolazione over 12 (il 74,2 per cento con due dosi e il 4,8 per cento con una). La Puglia ha la percentuale più bassa in Italia di ultracinquantenni senza dose: appena il 5,9 per cento non ha fatto l’iniezione, un valore inferiore rispetto alla media nazionale, pari al 9,9 per cento. «Complessivamente, 3,5 milioni di over 50 (12,8%) non hanno ancora completato il ciclo vaccinale con la doppia dose – commentano gli esperti della fondazione-, con rilevanti differenze regionali (dal 15,7% della Calabria al 5,9% della Puglia): di questi, 2,71 milioni non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose». Avviata la campagna di somministrazione delle terze dosi: secondo l’organismo indipendente presieduto da Nino Cartabellotta il tasso di copertura è del 3,2 per cento.