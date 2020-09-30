Di Francesco Santoro:

Stop al reddito di cittadinanza per 59mila famiglie pugliesi a ottobre. La sospensione della durata di 30 giorni è prevista dal decreto che ha istituito il sussidio. Poi sarà consentito presentare la domanda e, qualora sussistano i requisiti reddituali e patrimoniali, ottenere dallo Stato l’aiuto mensile. Ma dopo il rinnovo bisognerà accettare qualsiasi offerta di impiego, sempre che lo stipendio sia superiore a 850 euro. Le pensioni di cittadinanza destinate a chi ha superato i 67 anni, al contrario, non verranno sospese.

Entro la fine del 2020 la misura scade per il 54 per cento delle famiglie beneficiarie in tutto il Paese. In Italia circa centomila nuclei familiari dovranno fare i conti con la sospensione; mentre a novembre e dicembre toccherà a 83mila e 40mila famiglie. La maggioranza delle quali risiede nel Mezzogiorno e nelle isole. 114mila in Sicilia; 125mila in Campania; 46mila in Calabria; 29mila in Sardegna e appunto 59mila in Puglia.