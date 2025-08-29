Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

ME STA CANUSCI?



IL PROGRAMMA

La serata si aprirà con la presentazione del libro “Lezioni di leggerezza. La scienza del buonumore per mettere a dieta i pensieri e godersi la vita” del filosofo, filologo, sceneggiatore e regista Filippo Losito (Feltrinelli), specializzato in Alta Formazione in Accompagnamento Spirituale nella malattia e nel morire e autore anche del volume “Stand-up comedy. Dalla scrittura al live. Teoria, meccanismi e pratica” (Dino Audino). Nei giorni successivi l’autore sarà anche all’Ostello Novello di Novoli (domenica 31 agosto – ore 20:00), alle Officine Culturali Ergot di Lecce per la rassegna Nel frattempo – Conversazioni sul Futuro (lunedì 1 settembre – ore 19:30) e alla Biblioteca diocesana San Tommaso d’Aquino di Andria (martedì 2 settembre – ore 19:30). La seconda parte accoglierà sul palco l’AnsiaEnsemble guidato dall’irrefrenabile maestro Andrea Baccassino con la partecipazione, tra gli altri, del cantautore Alberto Tuma, delle cantanti Serena Spedicato e Miss Mykela, del padrone di casa Massimo Donno, dell’attore Ippolito Chiarello, dei musicisti Luigi Russo e Luigi Bruno e di altri ospiti (che ancora non lo sanno). Se arriverà in tempo da un altro impegno più importante ci sarà anche Anthony degli Scemifreddi. Non mancheranno le selezioni musicali tristi di Dj Sert. La novità sarà il KaraOki, spazio aperto al pubblico per improvvisarsi autori e interpreti di canzoni, monologhi o – per chi soffre di improvvisa afonia – silenzi argomentati. Atteso l’esordio dell’ortopedico Renato Colaci con il suo tragicomico inedito “Non è niente, ma potrei morire“, che racconta l’arte di sopravvivere alle proprie (e altrui) ossessioni mediche.