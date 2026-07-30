Di seguito lo stralcio di un comunicato diffuso da Airbnb:

L’estate 2026 sembra segnare un cambiamento nelle abitudini di viaggio

degli italiani. Se agosto ha rappresentato per decenni il mese delle vacanze per eccellenza, oggi

cambia sempre più il modo in cui gli italiani organizzano il proprio tempo libero: meno vincoli

imposti dal lavoro, più libertà e pianificazione nella scelta del periodo con una tendenza sempre più

marcata a organizzarsi in gruppi e a riscoprire il fascino di settembre e ottobre.

Quasi 1 italiano su 2 sceglie il mare: la vacanza fuori stagione è ancora più bella se condivisa

Questa evoluzione si riflette nei dati di un’indagine(1) commissionata da Airbnb: oltre il 60% degli

italiani rinuncia ormai a partire ad agosto, complice il desiderio di risparmiare, ma soprattutto di

sfuggire al caldo e alla folla. Se cambia il calendario delle ferie, non cambia il rito dell’estate

italiana fatto di convivialità, lunghe tavolate e mete che profumano di salsedine: sempre secondo

la ricerca, il mare si conferma infatti la scelta preferita per quasi 1 intervistato su 2, proseguendo

una tradizione tutta nostrana, quella della villeggiatura, fatta di tempo condiviso, giornate all’aria

aperta e momenti con amici e familiari.

È proprio questa voglia di mare a ispirare i viaggi di gruppo anche nel 2026, ma con una nuova

consapevolezza: gli italiani sembrano aver trovato il modo di godersi il meglio dell’estate

pianificando il momento giusto. I dati(2) Airbnb raccontano infatti che le località balneari restano,

come sempre, le più desiderate, ma vengono scelte sempre più spesso ben oltre il picco estivo,

complici le temperature piacevoli di settembre e ottobre, le spiagge meno affollate e un territorio

da scoprire con maggiore tranquillità.

Vieste guida i viaggi in compagnia fuori stagione, con ricerche circa tre volte superiori rispetto al 2025

A guidare questa tendenza è Vieste, porta d’accesso al promontorio del Gargano che, in base alle

evidenze emerse dalla piattaforma, registra volumi di ricerca circa tre volte superiori rispetto allo

stesso periodo dello scorso anno. Tra falesie a picco sul mare, spiagge iconiche, trabucchi storici e

borghi ricchi di fascino, si conferma una destinazione capace di unire mare, natura ed esperienze

da condividere. Importanti crescite a tre cifre, si registrano anche per Favignana, con le sue

calette, il mare cristallino e le escursioni tra le Egadi, e San Teodoro, una delle destinazioni simbolo

della Sardegna, apprezzata per le sue spiagge e la vivace atmosfera estiva. Lo stesso trend

interessa Porto San Paolo, affacciato sull’Area Marina Protetta di Tavolara, Siracusa, dove il

fascino di Ortigia incontra il mare della Sicilia orientale, e La Maddalena, con il suo arcipelago di

spiagge incontaminate. Segnali di crescita significativi emergono infine anche per Olbia, porta

d’accesso alla Gallura

Più che rinunciare al mare, gli italiani sembrano aver quindi riscoperto il periodo migliore per

viverlo. Una tendenza che conferma come la destagionalizzazione non significhi cambiare

destinazione, ma scegliere di godere delle bellezze del territorio con ritmi più lenti, temperature

più miti e un’esperienza di viaggio più autentica, rigorosamente in compagnia. Dalle coste del

Gargano alle isole della Sicilia e della Sardegna, ecco una selezione di alloggi Airbnb nelle

destinazioni che stanno guidando la riscoperta del mare fuori stagione.

1 Sondaggio effettuato da Community Research & Analysis e Coordinato da Daniele Marini, Prof di Sociologia dei processi economici dell’Università di Padova tra il 23 marzo e il 13 aprile 2026 su un campione di 1200 rispondenti rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne.

2 Dati interni Airbnb relativi alle ricerche effettuate dagli utenti italiani che viaggiano in gruppi di almeno 3 persone. I dati confrontano le ricerche per soggiorni nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2026 con quelle effettuate negli stessi periodi del 2025.

Airbnb

Airbnb è stata fondata nel 2007, quando due host decisero di accogliere per la prima volta tre ospiti nella loro casa di San Francisco. Da allora, questa community è cresciuta e oggi conta oltre 5,5 milioni di host, che hanno accolto oltre 2,5 miliardi di persone in quasi tutti i paesi del mondo. Ogni giorno, gli host offrono spazi, esperienze e servizi unici,

consentendo agli ospiti di interagire con le comunità locali in un modo più genuino.

(foto: Vieste. Per valutare le offerte Airbnb si può accedere al sito dell’organizzazione)