Di seguito un comunicato, corredato da foto, diffuso da LiberaMente:

La suggestiva cornice di piazza Maria Teresa Di Lascia a Rocchetta Sant’Antonio (FG) ospiterà, mercoledì 30 luglio 2025 dalle ore 20:30, l’anteprima della 22ª edizione del Festival del Cortometraggio “OffiCinema”, manifestazione ormai storica dedicata al cinema breve e alle nuove espressioni artistiche.

L’evento d’apertura sarà interamente dedicato al conferimento del Premio alla Carriera all’attore Tony Sperandeo, volto iconico del cinema italiano, interprete intenso e riconoscibile. Per celebrare l’occasione, Sperandeo porterà in scena una speciale pièce teatrale dal titolo “Con quella faccia un po’ così”, spettacolo intimo e ironico che ripercorre aneddoti, ricordi e momenti significativi della sua carriera artistica.

Il Festival è organizzato dall’Associazione culturale LiberaMente di Rocchetta Sant’Antonio, che da oltre vent’anni promuove la cultura cinematografica e la valorizzazione del territorio attraverso il linguaggio del cortometraggio.

L’edizione 2025 si fregia del patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Rocchetta Sant’Antonio, e si arricchisce quest’anno di un importante riconoscimento istituzionale: è stato siglato un protocollo d’intesa con il Teatro “Parioli – Maurizio Costanzo” di Roma, realtà simbolo della cultura e dello spettacolo a livello nazionale. Questo accordo rappresenta una significativa opportunità di crescita per il Festival, che si proietta così su un panorama sempre più ampio e autorevole.

Nei prossimi giorni verrà presentato il programma completo della 22ª edizione, che si preannuncia ricco di proiezioni, ospiti, masterclass e momenti di confronto tra artisti, pubblico e professionisti del settore.