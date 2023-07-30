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Polifonic: Monopoli dopo Cisternino Grande richiamo di pubblico per gli eventi musicali

30 Luglio 2023
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Polifonic è un evento musicale di assoluta importanza in Puglia. È di grande richiamo per spettatori da ogni parte d’Italia come hanno testimoniato le due serate di masseria Capece, in territorio di Cisternino, nelle sere-notti di venerdì e ieri.

Pubblico di migliaia di persone entusiaste e c’è chi ritiene di avere notato, fra gli spettatori, anche un componente dei Maneskin (o due) nonché Elodie ed Ariete e chissà quanti altri musicisti sono stati presenti.

Non è finita perché stasera è in programma l’evento a Le Palme beach, Monopoli. Il 4 agosto di nuovo a masseria Capece.

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