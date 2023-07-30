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3 Maggio 2026
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Caldo: Bari oggi codice arancione Puglia, meteo: temperature in risalita

30 Luglio 2023
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Dopo la prima metà della settimana con temperature asfissianti ed il maestrale che nei giorni successivi ha spazzato via l’anticiclone Caronte torna a risalire la temperatura in Puglia.

Di seguito il bollettino ondate di calore diffuso dal ministero della Salute:

Citta’ 28/07/2023 29/07/2023 30/07/2023
.ANCONA Livello1 Livello1 Livello1
.BARI Livello0 Livello1 Livello2
.BOLOGNA Livello0 Livello1 Livello2
.BOLZANO Livello1 Livello1 Livello1
.BRESCIA Livello0 Livello0 Livello0
.CAGLIARI Livello1 Livello1 Livello2
.CAMPOBASSO Livello0 Livello1 Livello2
.CATANIA Livello1 Livello1 Livello2
.CIVITAVECCHIA Livello0 Livello0 Livello0
.FIRENZE Livello0 Livello1 Livello1
.FROSINONE Livello0 Livello1 Livello1
.GENOVA Livello0 Livello0 Livello0
.LATINA Livello0 Livello1 Livello1
.MESSINA Livello1 Livello1 Livello1
.MILANO Livello0 Livello0 Livello0
.NAPOLI Livello0 Livello1 Livello1
.PALERMO Livello1 Livello1 Livello2
.PERUGIA Livello1 Livello2 Livello2
.PESCARA Livello0 Livello1 Livello2
.REGGIO CALABRIA Livello1 Livello1 Livello1
.RIETI Livello0 Livello1 Livello2
.ROMA Livello0 Livello1 Livello2
.TORINO Livello0 Livello0 Livello1
.TRIESTE Livello0 Livello0 Livello0
.VENEZIA Livello0 Livello0 Livello0
.VERONA Livello0 Livello1 Livello1
.VITERBO Livello0 Livello0 Livello1

* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)

 


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