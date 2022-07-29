Di seguito il comunicato:



Costruttivo incontro culturale tra la Fondazione Nuove Proposte, rappresentata dal Presidente l’avv. Elio Michele Greco e dalla figlia Cinzia che hanno accolto nel “giardino della Fondazione” la scrittrice Teresa Gentile, già giornalista ed insegnante, la giornalista Maria Ancona presidentessa dell’Associazione SUD e la giornalista Evelina Romanelli. Fattore comune delle tre ospiti il grande legame con la Fondazione e l’attenzione per il manifatturiero tessile della città, con stili e in momenti diversi Ancona, Gentile e Romanelli hanno dato voce ad una grande risorsa del territorio con tre diverse pubblicazioni. Oggi la Fondazione si interroga su un lavoro prossimo che possa nuovamente accendere i fari su un settore che ha storiche origini e guarda al futuro con innovazione e formazione, calcando passerelle internazionali. L’incontro, piacevole, contaminazione culturale allo stato puro, ha poi lasciato spazio alla consegna di una medaglia da parte della Gentile al presidente Greco in qualità di “cavaliere dell’arcobaleno”, Teresa Gentile, da sempre sensibile nell’individuare e riconoscere figure uniche quali Elio Michele Greco anche questa volta da centro onorano la fondazione. Grande commozione per il presidente ed i presenti.

“La Fondazione Nuove Proposte Culturali, opera da sempre con intuito avanguardista, questo l’ha contraddistinta nel tempo in Italia e nel Mondo – ci spiega Greco e prosegue – relazioni internazionali che hanno permesso negli anni di caratterizzare la sua identità come unica sul territorio”.

Un colpo d’occhio su quanto fatto ma soprattutto sul futuro, dunque si programmano i prossimi premi su Roma, grazie al fondamentale supporto di Gianluigi Ancona, nipote del presidente Greco.

L’avvocato, con grande entusiasmo, segue le dinamiche organizzative della Fobdazione, pur avendo passato il testimone operativo a sua figlia Cinzia, egli ne resta il cuore pulsante. “Saranno mesi intensi e con grandi premi ad illustri personalità” conclude il presidente Greco; aspettiamo dunque il calendario prossimo e auguriamo alla Fondazione un fruttuoso lavoro.