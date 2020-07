I 39 gradi registrati nelle scorse ore a Marina di Ginosa “rischiano” di non essere il livello massimo dell’ondata di caldo. Secondo le previsioni meteo, tra oggi e domani per Foggia e zone interne della provincia dauna, appunto Ginosa e, sempre nel tarantino, Manduria, è previsto il picco del caldo in Puglia. Per domani anche bollino rosso in dieci città italiane, del centro e del nord, in tema di ondate di calore.