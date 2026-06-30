Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 12 di domani, 1 luglio, per sei ore. Si prevedono “precipitazioni isolate, a carattere di rovescio o temporale ad evoluzione diurna, sulle zone

interne centro-settentrionali e settore ionico settentrionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

(immagine: tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile della Puglia)