Di seguito un comunicato diffuso da Miss Italia-Puglia:

Per il quinto anno consecutivo la città di Corato ha ospitato in Piazza Cesare Battisti una selezione di Miss Italia. L’evento, che si è tenuto domenica 28 giugno, è stato organizzato dalla esclusivista interregionale per Puglia e Basilicata Carmen Martorana Eventi, in collaborazione con la S.S.D. Wellness Evolution che ha desiderato fortemente portare il concorso più blasonato e longevo del mondo tra i suoi concittadini e che ha curato l’anteprima nel pre-serata con le coreografie delle sue piccole allieve.

Nella serata condotta da Christian Binetti, apprezzato presentatore, tra le altre cose, del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antennasud, è stata richiestissima ospite e madrina Katia Buchicchio, Miss Italia in carica. Il sindaco Corrado De Benedittis e il consigliere comunale Vito Scaringella, presidente di giuria, hanno incoronato Miss Corato Aurora Savino, 19enne di Bitonto, studentessa di Ingegneria gestionale. Miss Givova è invece Flavia Minuti, 19enne barista bitontina; Miss Framesi Sofia Di Biccari, 18enne di Foggia, studentessa del liceo scientifico. Quarta classificata Carolina Totaro, 18enne di Lucera, neodiplomata al liceo scientifico; quinta Giulia Natilla, 24enne di Bari, consulente d’arredo; sesta Zaira Lillo, 18enne di Santeramo in Colle, studentessa del liceo scientifico. Accedono alle finali regionali anche: Maria Pia Fornario, 23enne di Trinitapoli; Serena D’Antuono, 21enne di Cagnano Varano; Marika Cataldi, 20enne di Gravina in Puglia; Alessia Piccolomo, 19enne di Corato e Alessia Mercadante, 19enne di Massafra. Miss Mascotte Ilaria Ricupero, 17enne barese. Lo show è stato allietato dalla voce vellutata di Valentina Del Quarto e dalla divertente esibizione del musicomico Antonello Vannucci, che vanta la partecipazione nel programma televisivo Zelig su Canale 5.

Ad impreziosire la bellezza delle concorrenti, Savio Hair style per Framesi, la multinazionale italiana dell’hairbeauty professionale.

Si ringrazia Corgom retreading & recycling, Domenico Buono Man Style Barletta, Arcolobello, Meditrans, Bella Srl, Metronotte, Genius, Pneuseco, Ausonia Vivaio, SerCorato, Guardie Ambientali d’Italia Corato.