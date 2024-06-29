Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Il 5 e 6 luglio 2024 torna a Locorotondo la Festa delle Luci, giunta alla VII edizione. Partendo da una dimensione prettamente locale, in breve tempo, la Festa delle Luci è diventata una vera e propria rassegna di eventi in grado di coinvolgere realtà culturali, artistiche e musicali regionali, nazionali ed internazionali che hanno completamente trasformato l’antica Festa di Santa Lucia che si celebra il 6 luglio a Locorotondo.

​​Il programma prende il via venerdì 5 luglio con “LUMinARIA: (Parentesi Classica)”, il grande evento di inizio estate dedicato alla luce nelle sue diverse forme, che quest’anno celebra due importanti anniversari: i 50 anni dalla nascita del Festival della Valle d’Itria e i 100 anni dalla morte del compositore Giacomo Puccini.

Quattro Dj Set e un’Area Kids animeranno i vicoli del borgo antico, illuminato per l’occasione dalla sola luce delle candele.

Nel corso della serata sarà possibile effettuare visite guidate a lume di candela nel centro storico di Locorotondo: un’esperienza sensoriale unica nel suo genere che trasporterà i visitatori tra le bellezze del borgo antico guidati dalle parole e dai racconti di una guida esperta, il tutto a lume di candela.

Alle ore 23.15 inizia il grande spettacolo di luci, musica e colori in Valle d’Itria con il Dj Set (Parentesi Classica). Un insolito Dj Set farà ballare i presenti nel suggestivo scenario alle pendici della panoramica di Locorotondo, mixando musica classica e sonorità contemporanee sino all’ora dell’atteso Spettacolo di fuochi barocchi (Parentesi Classica), il più grande della Puglia, disegnato da Euforica e realizzato da Itria Fireworks.

Sabato 6 luglio, come da tradizione, si celebrerà la Festa di Santa Lucia con la Santa Messa e la solenne processione serale di Santa Lucia per i vicoli del centro storico di Locorotondo che chiuderanno la VII edizione di Festa delle Luci 2024.

La rassegna Festa delle Luci 2024 è realizzata in collaborazione con Regione Puglia, Comune di Locorotondo, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – UICI Puglia, Associazione Ecomuseale di Valle d’Itria, Infopoint Locorotondo, Proloco Locorotondo, Parrocchia San Giorgio Martire di Locorotondo, Confraternita di Maria SS. Annunziata di Locorotondo, Comitato Festa Santa Lucia di Locorotondo, Controtendenza Cafè, Kiatz, Mandragora, Hakuna Matata Circus, Zoosafari di Fasano, Werent, ASsapora – Made in Truck e grazie al sostegno di BCC Locorotondo, IMAC Cava, T.M.C. Srl, Palmisano Auto, Pinto Florivivaistica, Guarini, Giacovelli, L’Abate Assicurazioni – Allianz, Caffè della Villa, In&Outlet Store, Bufano Wine, Osteria Il Rosone.

PROGRAMMA

Venerdì 05 luglio 2024 – Locorotondo (BA)

LUMinARIA: (Parentesi Classica)

Musica, luci e fuochi barocchi nel buio di una notte di mezza estate

– ore 20:30 – Area Kids

Piazza Aldo Moro

– dalle ore 20:30 alle ore 23.15 – DJ set

Centro Storico di Locorotondo

Doctor Arci – presso Madragora, Largo Piave 18

– presso Madragora, Largo Piave 18 Fabrizio De Tommaso in Exploration Nu-Classica

presso Controtendenza Cafè, Largo Mazzini 20

DJ Tuppi , Largo Madonna della Greca

, Largo Madonna della Greca Disco Delivery, presso Kiatz, Via Nardelli 101

– ore 21:00, 21.30, 22.00, 22.30 – Visite guidate a lume di candela

Piazza Fra’ Giuseppe Andrea Rodio (prenotazione obbligatoria)

– ore 23:15 – DJ set (Parentesi Classica)

DJ Tuppi in (Parentesi Classica)

Strada Panoramica Via Martina Franca – Via Fasano “Giorgio Petrelli”

– ore 24.00 – Spettacolo di fuochi barocchi (Parentesi Classica)

Strada Panoramica Via Martina Franca – Via Fasano “Giorgio Petrelli”

– ore 00:15 DJ set – La Festa continua

DJ Tuppi

Strada Panoramica Via Martina Franca – Via Fasano “Giorgio Petrelli”

Sabato 06 luglio 2023 – Locorotondo

FESTA DI SANTA LUCIA – CXV Edizione

– ore 7:30 – Celebrazione della Santa Messa Mattutina di Santa Lucia

Chiesa Madre San Giorgio Martire di Locorotondo

– ore 19:00 – Solenne Celebrazione della Messa di Santa Lucia

Chiesa Madre San Giorgio Martire di Locorotondo

– ore 20:00 – Solenne Processione per le vie cittadine e benedizione finale con le SS. Reliquie

Chiesa Madre San Giorgio Martire di Locorotondo