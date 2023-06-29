Un furgone rosso che vaga tra ulivi e spiagge per raggiungere le città pugliesi e mostrare le strade del futuro grazie a tecnologia e nuove pratiche di inclusione. Il FabLab di Make Your Way fa tappa a a Ruvo di Puglia con la sua stampante 3d, la fresa Cnc e tutta l’attrezzatura installata nel furgone pronta ad essere utilizzata per realizzare arredi nel rispetto della pubblica utilità e della ecosostenibilità dei materiali. Il FabLab mobile di Make Your Way, progetto ideato dai circoli Arci “Cafiero” di Barletta “Cafiero” e “(H)ASTARCI” di Trani, arriva il 30 giugno in piazza Dante a Ruvo di Puglia dopo l’entusiasmante tappa di Polignano a mare.

Una grande festa collettiva nel segno dell’inclusione e dell’innovazione quella vissuta a Polignano a mare che si ripeterà a Ruvo di Puglia e verrà riproposta in altre sei piazze della regione. Dopo il tour nelle scuole il FabLab mobile incontrerà cittadinə pugliesə per fornire una nuova visione del futuro e delle possibilità di confronto con il proprio territorio.

Nel pomeriggio di venerdì, alle 18, i promotori del progetto presenteranno alla città le linee guida di Make Your Way, mostrando il percorso sino ad oggi compiuto dal furgone attrezzato. Nella giornata di sabato 1 luglio, dalle 18 alle 23, il FabLab si trasformerà in una officina on the road con musica e cittadinə impegnatə con le strumentazioni tecnologiche. Durante la giornata conclusiva, domenica 2 luglio, saranno consegnati gli elaborati prodotti. Le prossime piazze interessate dal tour: Trani (BT), Bitetto (BA), Grottaglie (TA), Stornara (FG), Brindisi (BR) e Melendugno (LE).

Il FabLab mobile è il furgone attrezzato al cui interno sono installate stampanti 3d, laser cut, fresa Cnc e tanti altri strumenti utilizzabili on the road per rendere concreti progetti e idee. «L’obiettivo è quello di avvicinare i giovani alle nuove tecnologie eliminando ogni barriera possa essere posta dinanzi alla loro creatività, sia essa economica o sociale. FabLab è un mezzo per intravedere nuove strade per il futuro», dicono i promotori del progetto Make Your Way.

Nel 2019 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deciso, attraverso il bando “Fermenti”, di lanciare una nuova sfida per i soggetti del terzo settore. Tale sfida è stata raccolta sul territorio dai circoli Arci “Cafiero” di Barletta “Cafiero” e “(H)ASTARCI” di Trani, che hanno unito le loro forze per scrivere un progetto capace di favorire e sostenere le idee dei giovani, promuovendo la creazione di nuove opportunità di partecipazione inclusiva alla vita economica e sociale.