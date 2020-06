Di seguito il comunicato:

La F.M.P.I. (Federazione Medie e Piccole Imprese) rappresentata dall’Avv.

Alessandro Saracino, nella sua qualità di Responsabile Nazionale Sanità e Presidente

regionale, in rappresentanza delle problematiche dei gestori dell’ambito socio sanitario

della Puglia, denuncia la gravità dei punti critici che seguono e che danneggiano

gravemente le imprese del settore ed, all’uopo, intende, con la presente, sensibilizzare la

stampa, i media, l’opinione pubblica, i sindacati a tutela di gestori lavoratori ed utenti sui

pregiudizi derivanti.

Centri diurni ed RSA sono ormai destinati ad una crisi epocale sia in termini

economici sia in termini istituzionali.

Invero, assistiamo ormai da lunghi mesi ad un irreversibile meccanismo di emanazione

di disposizioni e delibere regionali che, nel tentativo di aggirare l’ostacolo

dell’adempimento dell’impegno contrattuale a riconoscere gli accreditamenti e le nuove

tariffe, porta sempre più nel baratro le aziende di settore, imponendo alle stesse regole

organizzative e strutturali nonché tecnologiche, per lo meno in certi casi, inutili e

soprattutto in contrasto netto con la natura delle strutture in parola; tali predette regole

pregiudicano, inoltre, inesorabilmente la sopravvivenza delle stesse strutture, degli

utenti e dei dipendenti.

Per quanto riguarda i centri diurni uno degli elementi che ha sacrificato e continua

a sacrificare i gestori degli stessi è il trasporto sociale, al quale essi hanno provveduto,

anni orsono, a proprio carico sia in termini organizzativi che economici, pur essendo

questo un compito demandato alle asl che, ai sensi dell’art. 46 della L.R. 4/2010, hanno

l’onere di organizzare e gestire tale tipologia di servizio; anche in questo caso le

istituzioni competenti hanno solo procurato un arricchimento per le proprie casse (ci si

domanda: lecito?) a danno appunto delle casse dei gestori già di per sé prosciugate. A

titolo esemplificativo si intende citare la ASL TA che non ha mai provveduto a

sottoscrivere accordi specifici, come da Legge, con i gestori per tale servizio.

I regolamenti regionali 4 e 5 hanno poi imposto alle strutture del socio sanitario

l’introduzione di aspetti sanitari puri: hanno previsto l’introduzione del medico quale

responsabile sanitario, oltre che di un clinico specialista, dell’infermiere, del

fisioterapista, riducendo drasticamente ad esempio il numero degli educatori

professionali (sino a ‘ieri’ parte organizzativa preponderante e di maggiore rilievo per le

strutture a carattere prevalentemente sociale, basti pensare ai vecchi Dopo di Noi) ed

eliminando del tutto la figura professionale dello psicologo, con rischio concreto di

dimezzamento di tali professionalità; hanno imposto tutta una serie, appunto, di

adeguamenti strutturali e tecnologici di grande rilievo da un punto di vista dell’impegno

economico che ne richiede la realizzazione (letti elettrici, sollevatori, aspiratori

secrezioni bronchiali, gas medicali) il tutto con importante aggravio di costi ma senza

adottare una misura compensativa economica che, peraltro, era promessa nei predetti

regolamenti e all’atto della sottoscrizione delle preintese – avvenuta in data 24-27

gennaio, sia per le strutture già contrattualizzate che per le strutture semplicemente

autorizzate ma rientranti nell’atto ricognitivo.

Tale promessa di compensazione, quindi di rivalutazione tariffaria, non è mai stata

onorata così come l’accreditamento delle strutture che a tutt’oggi non è avvenuto, ma si

sono aggiunti elementi aggravanti che riguardano il Covid.

A tal proposito, va spiegato che la Regione Puglia ha imposto alle RSA la

realizzazione di veri e propri reparti Covid all’interno delle strutture con inevitabili costi

per rifornimento DPI, e quant’altro necessario alla tutela degli operatori e degli utenti.

Non solo. Ciò che è più importante evidenziare è che al fine di rimbalzare le

responsabilità e gli oneri organizzativi in termini di gestione dei casi Covid ‘sospetti’,

‘probabili’ e ‘confermati’, la Regione Puglia non ha tenuto conto che tale disposizione si

traduce, potenzialmente – e qualora ciò accadesse, inevitabilmente – in un vero e proprio

disastro in termini di rischio di contagio; affidare la gestione di tale patologia, acuta per

sua natura, alle strutture socio sanitarie che, per ovvie ragioni, non posseggono la medesima dotazione – in termini di tecnologie e supporti medicali e neanche di

professionalità specialistiche – dei presidi ospedalieri territoriali, appare terribilmente

pericoloso (soprattutto sulla scorta delle pregresse esperienze delle altre regioni

italiane).

Pertanto, se tale disposizione dovesse consolidarsi, la responsabilità oggettiva non

potrebbe che ricadere su chi ha imposto tale organizzazione; giammai sui gestori.

Tutto questo, per di più, privo di uno specifico accordo economico ma tutto e solo a carico

delle aziende già di per sè penalizzate per quanto sopra detto ed oggi completamente e

definitivamente aggravate da questa ultima imposizione.

Inutili e vane sono state le richieste pacifiche rivolte dalle associazioni di categoria

ad una sorda ed inquietante Regione che dovrebbe anzi lodare il lavoro svolto da tali

strutture private, che hanno saputo contenere nei momenti più difficili il rischio di

contagio, e che hanno saputo affrontare autonomamente e a proprie spese e con propri

sacrifici e, soprattutto, con assolute proprie responsabilità, il periodo di picco sin ora

registrato dell’emergenza Coronavirus.

All’uopo, si ritiene inevitabile richiamare, in quanto esemplare, la delibera della Regione

Veneto la quale, da un lato ha anch’essa introdotto la figura del Direttore Sanitario, come

pure di altri elementi organizzativi di tutela Covid ma, dall’altro, ha previsto di

rimborsare il tutto per non mettere in crisi ancora più profonda gestori ed operatori del

settore.

Tutto ciò posto e considerato, i gestori a questo punto dopo mesi di suppliche

rivolte al Dipartimento Welfare e Sanità della Regione Puglia , ormai allo stremo delle

forze economiche ed umane, aderiranno all’autoconvocazione prevista per il giorno

01.07.2020 presso la sede della Regione, insieme ai gestori appartenenti all’associazione

Welfare A Levante, per manifestare l’impossibilità a continuare in tal senso e, per certi

versi, rendendosi disponibili a sospendere ogni dialogo e rivolgersi, per la salvaguardia

dei propri diritti e dei posti di lavoro, ai giudici competenti per materia sempre che, nelle more della giustizia, riescanova sopravvivere e che, sempre nelle more della giustizia, riescano ad onorare il pagamento degli stipendi.