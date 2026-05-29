Di seguito un comunicato diffuso dal polo museale di Trani:

In occasione dell’VIII Centenario del Transito di San Francesco d’Assisi (1226–2026), la Fondazione S.E.C.A. presenta un articolato percorso culturale, artistico e spirituale dedicato alla figura del Santo di Assisi, simbolo universale di pace, fraternità e dialogo. Le attività sono in collaborazione con l’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie.

È allestita nella Corte del Polo Museale di Trani la mostra “Fotogrammi di luce: il volto del Santo nella storia dell’arte” che ripercorre le metamorfosi di un volto, quello di San Francesco, il quale ha saputo sfidare i secoli, evolvendosi insieme alla spiritualità dell’Occidente. A corollario in mostra anche un’opera scultorea del XIV sec. ed una pittorica del XVIII sec. provenienti dalla collezione Suore Clarisse Monastero di San Giovanni a Trani, per la prima volta esposte al pubblico. Il dialogo tra le due opere suggerisce due aspetti complementari del francescanesimo: da una parte il dolore fisico e l’estasi mistica, dall’altra la pace interiore e il rapporto con il divino. L’ingresso alla mostra è gratuito.

Tra le iniziative in programma: “Itinerari tra pietra e cielo. Sulle orme di Francesco”, un percorso di visite guidate pensato per accompagnare cittadini, pellegrini e visitatori alla scoperta dei luoghi più significativi del patrimonio spirituale e artistico di Trani, attraverso un racconto che intreccia storia, fede, arte e memoria francescana.

Il calendario delle visite guidate:

Il Monastero di Santa Maria di Colonna: sentinella sull’Adriatico

Sabato 30 maggio 2026, ore 20:00

Un viaggio dove la pietra di Puglia sposa l’azzurro del mare, alla scoperta di un baluardo di fede millenario, sospeso tra profonda spiritualità e il racconto avventuroso delle antiche incursioni dal mare.

La Chiesa di San Giovanni: il cuore francescano di Trani

Sabato 20 giugno 2026, ore 19:30

Questa chiesa rappresenta il simbolo tangibile, impresso nella pietra, del legame storico e viscerale che unisce la città di Trani al messaggio di San Francesco.

Il Convento dei Frati Cappuccini: dove il Silenzio si fa Carità

Sabato 27 giugno 2026, ore 19:30

Un focus intimo e suggestivo sugli interni della struttura. Qui la regola francescana si mostra nella sua purezza: nessun sfarzo o marmo celebrativo, ma solo il calore avvolgente del legno intagliato, custode di secoli di meditazione e vicinanza agli ultimi.

Le visite guidate sono a prenotazione obbligatoria con una quota di partecipazione di € 5,00.

Per informazioni e prenotazioni Fondazione S.E.C.A. : tel. 0883.58.24.70 | email. info@fondazioneseca.it