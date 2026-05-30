Di seguito un comunicato diffuso da Asmel:

Si è svolto ieri a Napoli il Forum delle Autonomie, l’appuntamento con cui ASMEL ha celebrato trent’anni di attività associativa rilanciando, insieme agli oltre 4.800 Enti Locali soci, una riflessione sul futuro dei Comuni tra autonomia, semplificazione burocratica e tutela dei territori. Al confronto nazionale hanno preso parte anche amministratori, dirigenti e funzionari delle province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto.

Dal territorio pugliese sono arrivati rappresentanti di enti locali impegnati quotidianamente nella gestione dei servizi comunali e nella necessità di rafforzare la capacità amministrativa dei piccoli e medi Comuni, attraverso strumenti di cooperazione tra enti e modelli organizzativi condivisi.

Nel corso del Forum è emerso come la continuità dei servizi locali dipenda sempre più dalla capacità dei Comuni di condividere competenze, rafforzare gli uffici e affrontare le difficoltà legate al personale e alla gestione amministrativa.

Proprio il tema del reclutamento pubblico è stato uno degli assi centrali del confronto. Antonio Naddeo, Presidente ARAN, in videodiretta, ha richiamato la necessità di rendere i Comuni protagonisti attivi delle politiche di assunzione: «I Comuni devono uscire dalla logica passiva di chi aspetta i candidati al bando di concorso e diventare proattivi» ha evidenziato.

In questa prospettiva è stato richiamato il valore dell’Elenco Idonei ASMEL, la procedura aggregata utilizzata da oltre mille enti che ha già consentito oltre 1.700 assunzioni nei Comuni italiani, riducendo i tempi di reclutamento e favorendo la condivisione di competenze tra enti.

«Trent’anni fa la Rete ASMEL è nata con l’idea che i Comuni non fossero una periferia amministrativa ma il cuore operativo della Repubblica» ha dichiarato Francesco Pinto, Segretario generale ASMEL. «Nel tempo quella intuizione è diventata una rete nazionale che continua a difendere autonomia, sussidiarietà e capacità decisionale dei territori».

Il Forum ha confermato il ruolo della cooperazione tra Enti Locali come strumento concreto per accompagnare i Comuni nelle trasformazioni organizzative e amministrative del Paese.