In un mondo abituato alla malasanità riceviamo e con piacere condividiamo, un ringraziamento di una famiglia di Martina Franca al reparto oncologico dell’ospedale locale.

Purtroppo molte storie non finiscono bene, troppe le Maria, Mariuccia o Maria Rosaria che da quei corridoi passano e poi, inesorabilmente e tristemente, smettono di passare, ma in un mondo attento solo alle mancanze, noi vi parliamo delle presenze, dell’umanità, della professionalità che nei reparti, in questo caso quello oncologico si percepisce.

Queste parole vogliono essere un ringraziamento a tutta l’equipe del reparto, allo staff medico, alla dottoressa Grazia Luccarelli, ma anche agli infermieri e gli ausiliari. Nel comunicato si legge:

“In una società dove tutti sottolineano la malasanità, noi vogliamo dirvi che non ci ha lasciati indifferenti il vostro impegno per seguire nello specifico nostra zia, ma in definitiva ogni paziente che, purtroppo, inizia il suo percorso in questo reparto. Abbiamo colto la vostra dedizione nel curare e confortare ogni persona che si affaccia in questo reparto, trasformando questo ambiente da luogo di attesa e terapie, anche in un ambiente più familiare, più simile ad una casa, un ambiente ricco di persone care. Sappiamo, perché abbiamo potuto constatare con i nostri occhi e la nostra personale esperienza, che le giornate qui dentro sono lunghe e faticose. Ma abbiamo anche visto il vostro impegno instancabile nel non trascurare nessuno, a questo va il nostro plauso. Non è scontato e ve ne siamo immensamente grati! Vi auguriamo di continuare la vostra missione sempre con questo entusiasmo e questa dedizione, nonostante anche per voi non manchino le difficoltà e i problemi da risolvere continuamente. Tanti hanno bisogno di quello che siete e di quello che date! Grazie da parte nostra e in memoria di Maria Rosaria”.

A queste parole la nostra redazione non poteva restare indifferente, sapere che le famiglie non siano sole, in un momento davvero delicato, non potrà restituirci chi amiamo e magari oggi non c’è più, ma ci rende consapevoli che l’umanità e la vicinanza dei professionisti medici consentono di tollerare, forse, la perdita di una persona cara e, prima ancora, alleviare il dolore di chi soffre.

Nel reparto è stata affissa una targa, parole semplici, ma consapevoli, parole di speranza e di amore, che dedica la famiglia al personale del reparto.

Con l’augurio possa la malattia del secolo essere sconfitta, confidando nella scienza, ringraziamo quanti, a vario titolo si dedicano, con grande coscienza e umanità, ad un lavoro non semplice.