L’esame dei vetrini istologici compiuta nel policlinico di Bari conferma che “ci sono alterazioni compatibili con l’intossicazione acuta. Non ci sono segni specifici per una sostanza o per un’altra. Sono compatibili con una intossicazione acuta da una sostanza X. È soltanto l’insieme dei risultati tossicologici, istologici e dell’autopsia che ci consente poi di capire la causa del decesso. Non è il singolo accertamento in sé e per sé che lo stabilisce. È confermata la compatibilità con la ricina”. Lo ha detto ai giornalisti Pia Benedetta De Luca, medico legale incaricata dalla procura di Larino.

Il consulente dei medici indagati ritiene “difficile da concepire” l’ipotesi accidentale e “non sono emersi elementi che contrastano con quella che sembra essere l’ipotesi principale di cui fino adesso si parla”. Cioè l’intossicazione letale da ricina.