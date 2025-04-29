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San Cesario di Lecce: stasera in anteprima nazionale “Tre piccole ombre” Teatro a sud

30 Aprile 2025
noinotizie

Di seguito il comunicato:

La rassegna Teatri a Sud di Astràgali Teatro ospita ancora una volta, mercoledì 30 aprile, alle 20.30, nella Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce, la compagnia teatrale calabrese Mana Chuma, che propone in anteprima nazionale il reading “Tre piccole ombre”.

Un lavoro tratto dal racconto “Tre ombre piccole davanti al mare” di Massimo Barilla, pubblicato nella raccolta “Dentro, più dentro, dove il mare è mare” (Historica Edizioni, 2021) e pensato in occasione del cinquantesimo anniversario della pubblicazione del romanzo “Horcynus Orca” di Stefano D’Arrigo. Il reading conduce lo spettatore sulla spiaggia di Alì Terme, negli anni 20, nell’ultima lunga notte d’infanzia vissuta da Stefano D’Arrigo, in compagnia dei due amici di sempre, ostinati a respirare con lui l’ultima aria di mare. I tre si confrontano con l’acqua, la terra, il proprio destino, intrecciando ricordi, silenzi e sogni. Un lavoro che trasforma la prosa in una tessitura poetica e performativa, rendendo omaggio a quella notte di addio che ha nutrito l’immaginario di D’Arrigo, germinando un’opera-mondo senza tempo.

Mana Chuma nasce a Reggio Calabria come compagnia di teatro contemporaneo. È diretta da Massimo Barilla e Salvatore Arena, impegnata nell’ambito della nuova drammaturgia e del teatro civile, vincitrice del Premio della Critica 2019 ANCT. Sceglie fin dal principio di confrontarsi soprattutto con l’identità culturale e storica del territorio meridionale, provando a far convergere il recupero di storie, figure, moduli e stili attinti dalla tradizione culturale locale, con l’utilizzo di forme artistiche innovative, sviluppando un proprio approccio alla drammaturgia legato alla contaminazione tra linguaggi differenti, e curando in particolar modo la ricerca sullo spazio e la sperimentazione di luoghi “altri” per il teatro.

La rassegna Teatri a Sud, ideato da Astragali Teatro, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, e con la collaborazione del Comune di San Cesario di Lecce.

Ingresso: € 5,00. Per info: WhatsApp 3892105991 – teatro@astragali.org, www.astragali.itwww.distilleriadegiorgi.eu


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