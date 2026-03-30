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Puglia, maltempo: allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

30 Marzo 2026
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 20 per ventotto ore. Si prevedono “per la giornata di oggi (30/03/2026): precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Puglia settentrionale.
Per la giornata di domani (31/03/2026): precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulativo moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

 

 

 

 

 

 


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