Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 20 per ventotto ore. Si prevedono “per la giornata di oggi (30/03/2026): precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Puglia settentrionale.
Per la giornata di domani (31/03/2026): precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulativo moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.