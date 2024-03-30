Basket: Happy Casa Brindisi-Banco di Sardegna Sassari si gioca alle 20 al palaPentassuglia. I pugliesi devono vincere per rimanere in corsa per la salvezza nel campionato di pallacanestro maschile di serie A.

Calcio: si gioca oggi in serie C girone C. Tra le partite in programma Casertana-Taranto, Monopoli-Sorrento (ore 14); Latina-Foggia (ore 18,30); Audace Cerignola-Turris, Brindisi-Virtus Francavilla Fontana (ore 20,45). Il Brindisi, ultimo in classifica con 15 punti, rischia di essere retrocesso virtualmente in serie D oggi, a quattro giornate dalla fine della stagione regolare qualora nel turno odierno ottenga gli stessi punti del Monterosi Tuscia (27) che ospita il Benevento. Se il risultato del Brindisi, oggi, fosse peggiore di quello della squadra laziale, la retrocessione sarebbe matematica.