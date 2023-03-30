Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Si svolgerà giovedì 30 marzo 2023, a partire dalle ore 16, l’apertura di EXTERNA – Fiera Nazionale dell’arredo degli spazi esterni, che giunta alla sua XVI ma edizione, quest’anno torna nella sua sede storica di Lecce Fiere In piazza Palio nella città barocca.

Al taglio del nastro previsto per le 18, interverranno: Alessandro Delli Noci, assessore della Regione Puglia allo sviluppo economico, politiche internazionali e commercio estero, ricerca industriale ed innovazione; le principali autorità della città di Lecce i massimi rappresentanti della CCIAA e degli ordini professionali coinvolti oltre agli oltre 130 espositori che rappresentano ben 300 marci di settore.

EXTERNA – Fiera nazionale dell’arredo e degli spazi esterni è tra gli eventi nazionali più attesi ed esclusivi dell’outdoor living, settore quest’ultimo in costante crescita tanto da essere divenuto fondamentale per l’edilizia negli ultimi anni. Nella fiera è di fatto possibile percepire il cambio di percezione dell’outdoor, che ormai non è inteso esclusivamente come luogo di relax e tempo libero ma diventa uno scenario prioritario per svariate attività quali bar, ristoranti e strutture ricettive che, nell’outdoor, trovano un’importante risorsa da sfruttare e valorizzare con arredi di pregio e design. Numerosi sono i comparti produttivi interessati da questo settore, all’illuminotecnica alle coperture, dagli infissi alle soluzioni edili per l’esterno, dal design del verde agli arredi ed attrezzature per stabilimenti balneari, dall’arredo urbano al verde pubblico a tante altre attività.

Externa è anche l’unica manifestazione in Italia dedicata al mondo dell’esterno (Outdoor), settore in continua evoluzione e soprattutto in continua crescita, come dimostrato dai dati economici di riferimento registrati lo scorso anno ad Expo Levante, lo spazio fieristico più importante del Mezzogiorno d’Italia che ha ospitato l’edizione 2022. Giunta alla sua XVI Edizione, EXTERNA 2023 cresce sempre di più divenendo luogo di incontro e di business per tutti gli addetti al mondo che comprende l’arredo degli spazi all’aria aperta, e che comprende l’arredo da esterno, le coperture, le piscine, le spa, i rivestimenti, i materiali e le soluzioni edili per l’esterno, l’illuminotecnica, il verde ed i giardini, gli arredi e le attrezzature per gli stabilimenti balneari, gli infissi, il verde pubblico attrezzato, l’arredo urbano e tutte le aziende che operano in un mondo di settori collegati. È momento anche di approfondimento e di scambio culturale grazie agli eventi incontro organizzati in collaborazione con gli Ordini professionali degli architetti, degli agronomi e dei geometri, locali e nazionali, che vedono la partecipazione di professionisti di fama nazionale ed internazionale. La manifestazione rappresenta l’appuntamento imperdibile per le aziende di produzione e per tutti i professionisti del settore in cui presentare e scoprire i nuovi progetti, le idee, i materiali ed i nuovi prodotti, frutto di studio ed investimenti, della continua ricerca ed evoluzione, nonché della capacità di sintesi tra design, tecnologia, flessibilità e sostenibilità. EXTERNA come detto quest’anno torna a Lecce Fiere, location dove di fatto è nata. L’edizione del 2023, grazie all’enorme sforzo organizzativo di Corrado e Francesco Garrisi di Aps Green Project, rappresenta l’occasione più importante per il settore dell’arredo degli spazi esterni, oltre ad un’occasione unica di rilancio per tutte le aziende del settore dopo le enormi difficoltà economiche e sociali affrontate nel periodo pandemico e post pandemia.