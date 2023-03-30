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Fritrak - Trasporto acqua

5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Approvato il nuovo prezzario per le opere pubbliche in Puglia: soddisfatti i costruttori Ance

30 Marzo 2023
Nicola Bonerba presidente Ance Puglia Ance Bari e BAT

Di seguito un comunicato diffuso da Ance Puglia:

“Siamo soddisfatti del confronto avuto con la Regione che ha portato alla costituzione del tavolo tecnico” – dichiara Nicola Bonerba, presidente di Ance Pugliain merito all’approvazione del nuovo prezziario regionale per le opere pubbliche per far fronte al rincaro delle materie prime.  “Abbiamo messo alle spalle le difficoltà incontrate negli anni passati in occasione dei precedenti aggiornamenti – continua Bonerba -; adesso è necessario tenere alto il livello di confronto e prepararci, attraverso l’utilizzo di una piattaforma digitale, alla dinamicità dei prezzi con continue analisi”.


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